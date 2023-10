La Creu de Barberà rememora el seu passat noucentista

La Creu de Barberà ha celebrat aquest cap de setmana la seva 3a Festa Noucentista. Una cita que commemora el 110 aniversari de la Reposició de la Creu de Terme i, a més a més, té l’objectiu de rememorar el passat noucentista del barri. Els actes han estat organitzats, un cop més, per l’associació de Veïns de La Creu de Barberà i han omplert la plaça d’activitats.

D’aquesta manera, el veïnat ha pogut gaudir d’un cap de setmana ple d’actes com fira d’artesania, tallers, caminades o concurs de disfresses de l’època entre altres. “Hem enfocat la festa al noucentisme perquè l’any 1913 és quan es va reposar la creu per primer cop”, ha comentat Joan López, vocal de cultura de l’AV. Per López recordar el sentit original de l’estructura és “important pel barri i la ciutat”.

I és que a Sabadell tenim dues creus, l’Alta i la de Barberà. Però no eren religioses, servien per marcar els límits de la ciutat. És per això que, segons López,”aquesta festa ens serveix per recordar els orígens del nostre barri, i per això volem convertir-la en tradició”.

Fotos Aina Torres