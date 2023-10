El SEM ensenya a fer RCP: “És un coneixement que salva vides”

“Aprèn a fer una RCP”. Sota aquesta premissa el SEM ha organitzat un acte educatiu aquest diumenge a Sabadell. La cita s’ha celebrat a la plaça de les Dones del Tèxtil, on 12 voluntaris d’emergències han ensenyat com es realitza una reanimació cardiopulmonar (RCP). Una jornada que s’ha emmarcat en la prèvia del dia mundial de l’aturada cardiorespiratòria.

Suport vital

“És important que la gent conegui aquesta tècnica, perquè una intervenció ràpida salva vides”, ha expressat Antonio Carballo, cap territorial de l’àmbit metropolità nord del SEM. L’acció consisteix en comprensions toràciques i és un coneixement cada cop més estès: “En prop d’un 40% de les intervencions que fem hi ha gent que està practicant una RCP abans que arribem” ha afirmat, Carballo.

Un dels principals objectius d’aquestes jornades és conscienciar a la població i també fer-los perdre la por a actuar. “Volem que la gent se senti preparada i no dubti a intervenir”, ha comentat Carballo. És per això que el SEM ja fa anys que organitza aquesta mena d’actes a Catalunya i en el cas de Sabadell la cita ha estat la 3a ocasió.

Per la mostra el SEM ha preparat dues ambulàncies i diversos maniquins per practicar. Amb forma d’humà pels adults i amb forma de cor pels infants. A més a més, ha regalat samarretes commemoratives a tots els participants.

Formació necessària

A l’acte hi han participat diversos vianants que circulaven per la zona. Alguns ho han fet per casualitat, altres perquè coneixien el tema i volien millorar la tècnica. “Fa anys vaig fer un curs esportiu i me’n van ensenyar, però volia refrescar la pràctica”, ha explicat Miquel Fernández, un dels participants. Per ell la prevenció és essencial: “M’agrada que es facin jornades així, penso que hauríem de tenir aquests coneixements més integrats al nostre dia a dia”, ha afegit.

Una altra opinió ha estat la de Sílvia Rivas. “Ho hem vist de casualitat i hem cregut que era un coneixement important de saber”, ha afirmat. En el seu cas ha estat el primer cop que provava la tècnica: “No ho havia fet mai i un cop vist penso que és molt senzill i útil”, ha confessat.

La jornada s’ha allargat fins al migdia deixant una consigna ben clara. En cas d’emergència cal detectar, intervenir, trucar al 112 i iniciar la RCP fins que arribi l’equip mèdic.