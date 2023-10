Matí especialment complicat a la xarxa viària que connecta Sabadell, el Vallès Occidental i altres punts del territori català com Barcelona. La pluja i diversos accidents deixen carrils tallats i retencions des de primera hora d’aquest dilluns.

A la C-58 C, hi ha 1 km de retenció a Sabadell en sentit Barcelona per un accident. A la mateixa via, hi ha retencions entre Sant Quirze i Badia i entre Ripollet i Barcelona en sentit sud i entre Montcada i Cerdanyola en sentit nord. També a Montcada hi ha cua, en aquest cas a la C-33, en sentit sud cap a la capital catalana.

A banda, a l’AP-7 hi ha 13 km de retenció de la Roca a Mollet per un accident al voral i 14 km més entre Barberà i el Papiol en sentit sud. A la mateixa via hi ha 2,5 km de cua a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident i retencions a Sant Cugat i Barberà del Vallès.

En el tram vallesà de la C-16, hi ha lentitud i aturades a Rubí entre Sant Cugat i Barcelona.

Cues a la ronda de Dalt

En paral·lel, aquells conductors que es desplacen fins a Barcelona per la ronda de Dalt, la carretera registra cues quilomètriques en sentit Llobregat per un accident mortal amb dos vehicles implicats i que ha tingut lloc a primera hora d’aquest dilluns a l’alçada d’Horta Guinardó. Una persona ha perdut la vida en la topada.

El succés ha obligat a tallar la via en sentit Llobregat. La circulació s’ha restablert a tots els carrils al voltant de les vuit, segons ha informat la Guàrdia Urbana que ha detallat que també s’ha fet la reobertura progressiva dels accessos de l’1 al 5. El Servei Català de Trànsit ha informat que s’han acumulat 7,5 quilòmetres d’aturades des de Santa Coloma de Gramenet i fins la sortida de Collserola.