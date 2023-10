Equilibris dels empresaris per fer front al preu del carburant

“Constantment hem d’estar actualitzant els preus amb les factures del transport”, explica Antonio Lou, director financer de l’empresa Transports Sabadell, amb una cartera de 700 clients. La guerra d’Ucraïna, primer, i ara més recentment la d’Israel, entre altres factors, ha encarit encara més el preu dels carburants, passant dels 1,50 euros al litre de gasoil, abans de l’esclat del conflicte a Kíiv, als 1,65 euros en l’actualitat, arribant als dos euros a principis d’any: “Fer prediccions en el nostre àmbit és impensable. Nosaltres tenim una cisterna de 32.000 litres, i en menys d’una setmana el preu se’ns pot traduir en un increment de més de 3.500 euros”, assegura Lou.

En la mateixa línia s’expressa el gerent de Serrat Bus i president de l’Associació d’Empresaris de Transport Discrecional (Audica), Toni Serrat, en afirmar que “hem notat molt que hem deixat de tenir l’ajuda dels 20 cèntims per part del govern espanyol. Un autocar, de 55 places consumeix entre 30 i 35 litres als 100 quilòmetres”.

Així mateix, Serrat afegeix que el sector discrecional es veu condicionat per una volatilitat a l’hora de tancar els acords anuals, i assegura que, en funció del moment on s’hagin de tancar operacions o reomplir la cisterna, suposa “un increment del 20-25%, de l’ordre de 4.000 euros de diferència per omplir el dipòsit”. En l’actualitat, el govern espanyol bonifica cinc cèntims per litre, des de l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre per al sector professional per carretera, un cop finalitzada la bonificació de 10 cèntims, vigent fins al 30 de setembre.