Un home ha resultat ferit aquest dilluns a Sabadell després de ser apunyalat amb una arma blanca, segons ha pogut saber el Diari. Els fets han passat cap al migdia, al carrer de Tenerife, al barri dels Merinals, després d’una baralla entre veïns de la zona.

A conseqüència de la discussió, presenciada per diversos veïns que han estat testimonis dels fets, un home ha estat detingut per lesions per arma blanca. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir el succés.