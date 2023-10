La majoria d’instituts de Sabadell opten per restringir l’ús del mòbil

A Catalunya, els centres educatius tenen plena autonomia per decidir quin ús fan del mòbil els alumnes als seus espais. El Departament d’Educació únicament s’encarrega de distribuir a la xarxa educativa una sèrie de documents, elaborats pel Consell Escolar de Catalunya (CEC), que conviden a la reflexió i aporten propostes concretes. A partir d’aquí, cada centre educatiu té la paella pel mànec. L’ús dels dispositius electrònics a les aules dels instituts sempre ha generat debat entre docents, famílies i alumnes. En molts casos, els ordinadors són vistos com una eina de treball útil per a certes tasques que requereixen cerca d’informació ràpida, treballs en grup i per temes relacionats amb la tecnologia. Però els telèfons mòbils tenen una altra fama, la de ser una distracció. A Sabadell, són majoria les escoles que opten per restringir l’ús d’aquests dispositius a tot l’entorn escolar –tant a les aules, com als passadissos o a l’hora del pati–.

A alguns instituts el curs va començar sense canvis en aquest sentit, com a l’institut Ferran Casablancas, a la Concòrdia, que fa més de deu anys que va restringir l’ús dels mòbils durant les hores lectives. “Des que entren a primera hora a l’escola, l’han de dur guardat a la motxilla”, apunta Ernest Marquès, coordinador de 3r d’ESO de l’institut, que afegeix que “només pot utilitzar-se, puntualment, si un docent ho demana per fer alguna activitat concreta”. Una normativa que a l’escola Sant Francesc, a la Creu de Barberà, va arribar precisament aquest inici de curs. “Els alumnes han de deixar el mòbil a l’armari de l’aula durant les hores lectives. Aquest curs 2023-2024 ho hem implementat de forma oficial i, així, evitem distraccions innecessàries”, sosté Carlos Fuentes, director del centre. I és aquest el motiu principal de tenir-lo en el punt de mira.

Els efectes postpandèmia

A molts dels centres educatius de Sabadell, la normativa oficial per restringir l’ús del mòbil a l’escola va arribar l’any 2020, el primer curs després del tancament de centres educatius per la pandèmia de coronavirus. És el cas, per exemple, de l’institut Pau Vila, que ja fa tres cursos que va implementar la restricció. “Preveiem que hi hauria un mal ús del mòbil que perjudicaria l’activitat lectiva. A més, vam detectar que aquests dispositius podien generar situacions no desitjables, fruit de l’enregistrament o la distribució d’imatges. Situacions on no podíem garantir un control”, detalla el director de l’institut, Josep Lluís Navarro. Per això, al centre “ara els alumnes són els responsables de portar el mòbil guardat i no fer-lo servir” i, en cas d’incomplir-ho, “vam establir tres penalitzacions: a la tercera, entrem en règim disciplinari i requisem el dispositiu durant una setmana, sempre amb l’acord de la família”, detalla Navarro.

També a l’Escola Pia de Sabadell van detectar que “després de la pandèmia, l’ús dels mòbils va canviar molt”. Ho confirma la directora, Marta Marín, que sosté que “durant la pandèmia era necessari estar connectat, però que un cop es va tornar a l’escola presencialment, vam detectar falta d’atenció i alumnes massa pendents de la butxaca quan els arribava una notificació”. Per aquest motiu, el centre va aplicar una primera normativa que en prohibia l’ús fa tres anys, que aquest nou curs s’ha acabat d’ajustar “fruit d’un treball entre professorat i equip directiu”. “Abans requisàvem el mòbil i després l’havia de venir a buscar la família”, explica Marín, que afegeix que “això a vegades generava malestar”. Per això la normativa d’aquest any preveu un sistema de faltes i amonestacions que poden acabar amb l’obertura d’un expedient disciplinari. El mòbil l’han de dur apagat i guardat durant totes les hores lectives dins l’escola; i només se’n contempla l’ús, per exemple, en excursions o viatges de final de curs per fer fotografies, vídeos o enregistraments si hi ha l’acceptació prèvia de l’alumnat i el professorat.

Una regulació general?

La consellera d’Educació, Anna Simó, va anunciar el passat divendres que en les properes setmanes s’iniciarà un procés de debat sobre l’ús del mòbil a tots els centres educatius de Catalunya. Va comprometre’s que si la majoria d’escoles aposten per la prohibició, el departament establirà el marc i la forma en què s’haurà de fer. Amb tot, va admetre que es tracta d’una problemàtica que està a l’ordre del dia i va remarcar que a hores d’ara més de la meitat d’instituts catalans ja han regulat l’ús dels mòbils prohibint-los en espais comuns, al pati o a les aules.