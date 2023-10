Els Bombers de Sabadell se citen amb 35 equips d’arreu del món en el campionat d’excarceració

Lanzarote acull aquesta setmana, entre els dies 16 i 21 d’octubre, una nova edició del campionat mundial d’excarceració, el World Rescue Challenge (WRC). La cita comptarà amb un equip de Bombers de la Generalitat format bàsicament per bombers provinents del parc de Sabadell, que va accedir a la prova directament en guanyar, el passat mes de juny, el XVII Encuentro de Rescate en Accidentes de Tráfico (organitzat per APRAT), que es va celebrar a Sevilla.

Anteriorment, el mes d’abril, també es va classificar en primera posició en el XVIII Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit dels Bombers de la Generalitat que va tenir lloc a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). L’equip, integrat per sis bombers, està format per Edgar Farran, com a comandament, Marià Aparici i Arnau Marimon, com a sanitaris, i Gerard Pairó, Marc Prat i Jordi Puyol com a equip tècnic.

En què consisteix?

En el certamen d’aquest any, els 35 equips de bombers d’arreu del món que participen en el WRC hauran de realitzar tres maniobres, en escenaris d’accidents de trànsit, totes tres en un temps màxim de 25 minuts per completar el rescat segur i efectius de les víctimes.

Com la resta de trobades i concursos relacionats amb el rescat de víctimes en accidents de trànsit, el WRC, tot i el seu format competitiu, també té per objectiu principal la formació i l’intercanvi de coneixements, promovent la trobada d’equips de professionals en el rescat de víctimes d’accidents de trànsit. Els equips comparteixen experiències, tècniques, noves tecnologies i protocols d’actuació i proven i milloren les seves habilitats en una sèrie d’escenaris que reflecteixen les possibilitats del món real.

Els equips de rescat en accidents de trànsit dels Bombers de la Generalitat tenen una àmplia trajectòria en competicions en l’àmbit estatal i internacional. Com a fites més destacades, l’any 2011 l’equip de Granollers va quedar tercer classificat al World Rescue Challenge celebrat a Nova Zelandaiel 2012el mateix equip aconseguia la segona posició a Londres. El 2016, a Curitiba (Brasil), l’equip de bombers del parc de Terrassa aconseguia la tercera posició i el 2019, a La Rochelle (França), l’equip de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord quedava en quart lloc de la classificació general.

L’equip de Bombers de Sabadell compta amb la col·laboració de l’ISPCi deDesguaces La Cabaña, que aporten els vehicles amb què es fan les pràctiques i els entrenaments de cara al Mundial, i l’empresa Weber, que facilita les eines de treball necessàries en una excarceració de víctimes d’accident de trànsit.

El grup sabadellenc realitzarà les tres maniobres el dia 19 a les 08.45 hores, el dia 20 a les 11.30 hores i efectuarà la seva darrera maniobra dissabte 21 a les 14.45 hores.