L’emprenedoria catalana se cita a la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va celebrar aquest passat dimarts el tret de sortida de la 1a edició de la Fira de la Innovació, amb la presència de més de 200 empreses, empreses emergents i grups d’R+D, que al llarg d’aquesta setmana estan presents en aquesta iniciativa per impulsar l’ecosistema innovador i emprenedor de la UAB. “La nostra ambició és connectar la nostra investigació amb els reptes de la societat”, va assegurar Javier Lafuente, rector de la UAB, durant la inauguració de la jornada, celebrada a l’Hotel Exe Campus de Bellaterra.

L’acte inaugural, a més va comptar amb la presència del director general d’Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, Lluís Juncà; la presidenta de la Comissió Acadèmica del Consell Social, Montserat López; la vicerectora d’Innovació, Transferència i Emprenedoria de la UAB, Rosa María Sebastián; la presidenta del Consell Social de la UAB, Tània Nadal; i del tinent d’alcaldia de Relacions Institucional, Bon Govern i Ciutat Digital de l’ajuntament de Sant Cugat, Jordi Puigneró, qui va oferir una xerrada sobre innovació, tendències i reptes.

Segons Puigneró, l’actitud, la tecnologia i l’impacte són tres paraules claus per explicar i entendre la innovació: “L’actitud davant la innovació és molt important, com també ho és l’aprenentatge continu. Cal forçar-nos a sortir de la zona de confort, perquè si no es tendeix a l’acomodament, i si no aprens, difícilment podràs tenir una actitud innovadora davant els reptes que et vagin sorgint”, va apuntar.

L’exvicepresident i conseller de la Generalitat va defensar la importància de la tecnologia i dels temps que estem vivint, però va recalcar la importància de com aquesta s’utilitzi, fent referència a la intel·ligència artificial i a l’arribada del ChatGPT: “La tecnologia reemplaçarà els llocs de treball, però no els eliminarà. Hem de mirar de no deixar ningú enrere i no oposar-nos-hi”.

Finalment, Puigneró va assegurar que, en l’àmbit empresarial, cal mirar més al mitjà termini, a un màxim de dos anys, en els impactes de la tecnologia, perquè segons va detallar “aquest impacte que busquem a deu anys ens porta a no tenir impacte”.