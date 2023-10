Els alcaldes de l’Associació de l’Arc Metropolità alerten sobre “la necessitat urgent” de millorar el finançament dels ajuntaments. A través d’un comunicat conjunt, reclamen abordar “l’infrafinançament” històric “el més aviat possible, partint d’un model concertat entre el Govern de l’Estat, els governs autonòmics i el món local”.

L’alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Arc, Marta Farrés, afirma que “els ajuntament estem en una situació financera límit i cal abordar el finançament municipal de manera urgent perquè, si continuem igual, hi haurà ajuntaments que hauran de començar a tancar serveis”.

La situació, segons els alcaldes, s’ha vist agreujada per qüestions com la pèrdua d’ingressos derivats de la plusvàlua, l’increment de la despesa energètica i l’increment de l’Índex de Preus al Consum (IPC). L’any 2022, situen l’impacte per aquests conceptes als municipis de l’Arc Metropolità superior als 83,7 milions d’euros, un 7,6% del total dels pressupostos municipals.

Una de les mesures que demanen davant la situació és que el govern espanyol reformi urgentment de la llei de finançament dels ens locals i que el Govern de la Generalitat elabori d’una llei de finançament local en compliment de l’article 220.1 de l’Estatut de Catalunya.

També demanen les modificacions legislatives necessàries per introduir de manera més àmplia elements de progressivitat en el conjunt dels tributs i que, d’acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, s’articulin els avenços necessaris perquè els ajuntaments puguin gestionar com a mínim el 15% dels Fons Europeus de Reconstrucció Econòmica (Next Generation) transferits a l’Estat.

Una altra mesura reclamada és la creació urgent d’un fons de compensació municipal que cobreixi la reducció dels ingressos derivats de la reforma de l’impost de plusvàlua, que segons argumenten representava aproximadament el 4,5% dels ingressos dels municipis de l’Arc. Això, abans de la sentència que va reduir la capacitat dels ajuntaments en la recaptació d’aquest impost: l’any 2022 aquests municipis només van poder recaptar el 46,64% de l’inicialment previst, amb la qual cosa van deixar d’ingressar més de 26 milions d’euros.

Impacte dels costos energètics i de l’IPC

L’altre factor que insisteixen que ha influït “de manera determinant” en els pressupostos municipals ha estat l’encariment d’un 70% de les partides energètiques. Això apunten que ha obligat a modificar els pressupostos per adaptar la despesa a la realitat. L’impacte d’aquesta situació en números absoluts l’any passat al conjunt dels municipis de l’Arc va superar el 18 milions d’euros, segons apunten. En relació amb l’energia, els municipis de l’Arc estan treballant conjuntament per desenvolupar projectes que permetin reduir els consums energètics i alhora ampliar els mecanismes d’autoconsum.

Pel que fa a l’IPC, l’any 2022 l’increment va ser d’un 5,8%. Aplicant-ho a les despeses, aquesta pujada s’hauria traduït en un augment de més de 24,4 milions d’euros, sostenen.