Més d’un miler d’entrades venudes pel Sabadell-Deportivo

El Sabadell-Deportivo de dissabte no només serà un duel a la gespa sinó també a la graderia de la Nova Creu Alta. S’han venut més d’un miler d’entrades en línia, una xifra que ja demostra l’enorme expectació que ha generat aquest retrobament de dos històrics. Ni el fet de viure en hores baixes, situats en zona de descens, ha rebaixat les expectatives.

Veurem quina serà finalment la resposta de l’afició arlequinada. A part dels socis, s’espera que el mateix dissabte l’afluència d’aficionats a les taquilles sigui important. El que sembla assegurat és la presència d’un gran nombre de seguidors del Deportivo, la gran majoria simpatitzants que viuen a Catalunya. De totes maneres, també es desplaçaran aficionats des de Galícia, aprofitant que el duel és en dissabte i això afavoreix la logística del viatge. Com a anècdota, molt a prop de l’Estadi, a l’avinguda Francesc Macià, se celebra aquest cap de setmana la Festa Galega do Pulpo, organitzada pel Centro Galego Nós. Els nombrosos seguidors del club gallec estaran com a casa. Veurem si contents o decebuts pel resultat del partit.

Les 450 localitats reservades a la zona visitant estan esgotades i el Centre d’Esports ampliarà la ubicació ocupant una part del Gol Sud. Tot i el desencís que ha provocat el paupèrrim inici de lliga, encara tenen confiança a remuntar i acabar en la zona de privilegi. “Aquest bon ambient significa una motivació extra per a nosaltres. Segurament, el Deportivo tindrà un gran suport, però juguem a casa i això s’ha de notar. Sabem que són moments difícils i cadascú té una manera d’interpretar-ho, però prefereixo apostar pel positivisme i confio que la nostra gent ens animarà al màxim, com sempre han fet”, reflexionava ahir el migcampista arlequinat Álex Gualda.

Punt d’inflexió

El bilbaí reconeix que “després de la derrota a Majadahonda estàvem tocats, però a partir de dimarts l’equip ha enfocat tota l’energia i la feina per guanyar dissabte. Problema de confiança? Això va lligat als resultats i s’ha d’anar recuperant de mica en mica. Penso que estem preparats per afrontar un partit que serà molt bonic i molt disputat”.

També creu que “en cas de victòria pot suposar un punt d’inflexió de cara al futur. El canvi de dinàmica està a les nostres mans. Ara només ens podem marcar l’objectiu del Deportivo. Hem de sumar de tres en tres i pujar llocs a la taula”.

Al contrari de la passada temporada, Álex Gualda està tenint un gran protagonisme en aquest primer tram de la temporada. “Volia ser un jugador important i en aquest aspecte, estic content. Ara, vull correspondre a la confiança del míster i l’afició”.

Pablo i Amelibia , baixes

Coneguda la baixa de Pablo Monroy per sanció, s’ha confirmat el pronòstic sobre el central Amelibia, qui pateix una lesió al múscul semimembranós de la cama esquerra i podria estar entre tres i quatre setmanes fora de combat. Bofill haurà d’improvisar un nou eix central. Potser ha arribat l’hora d’Antonio Sánchez? Toni Herrero o Ricard Pujol poden ser altres opcions per acompanyar Pau Resta.

El Deportivo també arribarà amb cinc baixes segures a la Nova Creu Alta: Yeremay, Balenziaga, Barbero, Ximo Navarro i el sancionat Pablo Martínez. Es manté el dubte de Pablo Muñoz, qui podria forçar la reaparició.