Doble actuació en una hora contra el consum i tràfic de drogues a Sabadell

La Policia Municipal va actuar dimarts a la nit en dos escenaris diferents de Sabadell per casos vinculats al consum i la tinença de drogues a la via pública. El cos policial va rebre el primer avís deu minuts abans de les 11 de la nit. Una unitat es va desplaçar al carrer de Pau Claris, al barri de Gràcia, on van aixecar acta per tinença i consum de marihuana al carrer. L’identificat era un jove de 23 anys.

Una hora després, una altra patrulla es va desplaçar fins a la carretera de Terrassa, al barri d’Hostafrancs, on es va inspeccionar un vehicle. Els agents van aixecar acta per tinença de marihuana i altres substàncies a l’interior del cotxe.