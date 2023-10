Paneroles a Sabadell, més enllà de l’estiu

En un trajecte de deu minuts l’Amalia Garrido es creua amb vuit paneroles. Camina pendent de mirar a terra. “És normal, això, a l’octubre?”, es pregunta la veïna, assenyalant un carrer del barri de Sant Julià. La presència de plagues és una preocupació que s’ha estés a la majoria de barris de Sabadell i és un dels cavalls de batalla dels darrers anys a bona part de les ciutats del sud d’Europa. Una realitat agreujada per la sequera i les altes temperatures, segons alerta l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP).

“El barri de Sant Julià està infestat, hi ha rates i paneroles”, apunta Eduardo Torres, president de l’associació de veïns del barri. Però no és pas un cas aïllat. I és un dels temes que més preocupa els veïns de Sabadell. De fet, segons una enquesta en línia que va elaborar el Diari el mes de maig del 2023, tres de cada deu de veïns es mostraven preocupats per la neteja i el control de plagues.

Les dades corroboren aquest malestar: l’any 2022 l’Ajuntament va rebre un 21,3% més d’avisos per paneroles que l’any 2021. I aquesta dada anirà a més. L’agost del 2023 ja s’havien rebut més queixes –pràcticament 1.500– que al llarg de tot l’any passat.

Fins a l’estiu, els veïns que més avisos han fet a l’Ajuntament viuen al Centre, Gràcia, la Creu Alta i la Concòrdia. De fet, a aquest últim barri s’ha dut a terme aquest mes una actuació per aplacar les paneroles. “L’avinguda de la Concòrdia i els seus entorns està molt afectada”, admet Francesc Portalès, veí del barri.

Esperen que el tractament faci efecte ràpidament, com ja ha passat als barris de Nostra Llar, on ja no es troben pràcticament aquests insectes i a Can Feu. “L’actuació ha eliminat les plagues”, sosté Carme Farràs, presidenta de l’entitat veïnal. Des de l’inici del 2023, s’han dut a terme unes 1.500 actuacions contra les plagues. Moltes d’elles derivades de queixes dels veïns. Algunes ja han donat els seus fruits.

A altres barris, els veïns continuen queixant-se dels insectes. “A Gràcia en continuem tenint, tot i que menys. Hi ha al centre cívic i també alguns veïns en tenen a casa”, diu Imma Moles, des de l’agrupació veïnal. El tractament no té efectes immediats, triga a actuar entre 15 i 20 dies.

La situació és especialment crítica a Can Llong i al sud de Sabadell. “Hi ha veïns que estan desesperats. Algunes volen i entren als pisos”, explica la Joana, una veïna de Can Llong. També alguns comerciants del carrer de Campoamor estan tenint problemes. Una situació similar al que es viu al nord, a Can Deu. “Afecta especialment els comerços del barri”, apunta el veí Juan Juárez.

Una prova pilot contra les plagues

Sabadell ha activat una prova pilot al barri de Gràcia i Can Feu per tenir una fotografia sobre l’estat del clavegueram i combatre les plagues de paneroles. Aquesta prova ara s’ha traslladat també a la Concòrdia recentment. La intenció és dur a terme una diagnosi als pous de registre i documentar en un mapa els punts on s’han trobat paneroles per tenir constància de l’extensió, la distribució de la plaga i poder elaborar un pla sistemàtic i preventiu. Una eina que permetrà conèixer la magnitud de les plagues per actuar de forma més eficient.

L’empresa de control de plagues no només actua en els casos que hi ha avís de paneroles o rates–entre les 48 h i 72 h després de rebre l’alerta dels veïns –sinó que es fa una tasca preventiva al clavegueram. Ara bé, alguns veïns afectats demanen que l’actuació sigui més recurrent i ràpida. “Tinc paneroles a la cuina, és un tema de salubritat”, explica el Pau Millet, veí del Centre. En aquest cas, però, l’Ajuntament no hi pot intervenir. Ell se n’haurà d’encarregar d’actuar dins del seu pis. I, l’Ajuntament, al carrer.