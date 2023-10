Dues patronals del Brasil visiten el Centre Metal·lúrgic i el CIESC

Una vintena de representants de les patronals FACIS, SEBRAE I FAMPESC visiten el Centre Metal·lúrgic i el CIESC per intercanviar experiències. Coordinats pel partner del Centrem, Conecta Barcelona i sota el tema principal de la cooperació, representants de les patronals del Brasil es van reunir aquest passat dimarts per conèixer l’ecosistema industrial del sector del metall i l’organització patronal a Catalunya.

Des del Centre Metal·lúrgic i el director de CEQUIP es van exposar experiències, serveis, reptes i nous projectes que té per endavant l’entitat encapçalada per Alícia Bosch. Les exportacions de Catalunya al Brasil en el període de gener a juliol han significat uns 317 milions d’euros, un 0,6% del total d’exportacions i unes importacions per valor de 627 milions d’euros, el que representa un 1,2% del total important.

El Brasil, amb 214 milions d’habitants, és l’onzena economia mundial per volum de PIB –Espanya és la 14– i té un teixit empresarial de 8,5 milions d’empreses, el 99% pimes que generen el 51% de l’ocupació. En concret es va analitzar l’Estat de Santa Caterina, on disposen d’una indústria metal·lúrgica equivalent a la de Catalunya i País Basc juntes. La primera trobada tindrà un segon retrobament, aquest cop al Brasil, on el Centre Metal·lúrgic coneixerà la realitat de les associacions del país brasiler.