Els Mossos augmentaran les hores de patrullatge antiterrorista

Els Mossos d’Esquadra augmentaran les hores extraordinàries destinades al Pla Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A) per reforçar espais altament sensibles, on preveuen fer patrullatges més proactius. En aquest sentit, els agents faran més identificacions de vehicles i persones a tot els punts de Catalunya, inclòs Sabadell.

“Fins ara als punts d’interès policial els dispositius tenien una finalitat més reactiva, però cal més prevenció i detecció”, ha destacat el comissari en cap, Eduard Sallent. L’increment d’hores i la proactivitat són acords del Gabinet Antiterrorista extraordinari celebrat aquest divendres al Complex Central dels Mossos, a Sabadell, on també s’ha establert intensificar l’intercanvi d’informació amb la resta de cossos de seguretat, tant públics com privats.

“Cal replantejar aquest esforç”

Sallent ha detallat que els Mossos disposen anualment d’una bossa de 160.000 hores retribuïdes addicionals al treball ordinari per cobrir esdeveniments especials. Ara la previsió és augmentar aquesta bossa amb 80.000 hores més per respondre al nou escenari de conflicte internacional. “Cal replantejar aquest esforç”, ha destacat Sallent, que ha explicat que des del 7 d’octubre el cos ha multiplicat per quatre les hores de patrullatge per protegir espais d’interès sensible per la comunitat israeliana.

El Gabinet Antiterrorista ha acordat fer la petició formal al Govern per a què financiï aquest augment d’hores retribuïdes. A la mateixa reunió s’ha acordat que el patrullatge adopti un caràcter més proactiu, “ja que fins ara el dispositiu era reactiu i només s’actuava si hi havia un incident”. Sallent ha ressaltat que “cal més prevenció i detecció, i això vol dir que caldrà més identificacions a persones i vehicles”. Ha puntualitzat que les darreres setmanes s’han identificat més de 33.800 persones en el marc de la vigilància a punts d’alta sensibilitat pel risc d’atemptat.

Nous punts d’interès policial

Tot i que des de la represa del conflicte al Pròxim Orient ja hi ha hagut un reforç d’espais susceptibles de ser objectiu d’atac terrorista, Sallent ha destacat que l’anàlisi dels darrers dies ha dut els Mossos a Identificar nous punts d’interès policial. Entre els llocs on ara també hi haurà una vigilància especial s’ha inclòs el consolat d’Israel i l’estadi olímpic Lluís Companys, pel fet que és on ara juga les seves competicions el FC Barcelona. En paral·lel, els Mossos també redoblen la vigilància a internet per aturar el ciberterrorisme.

Un altre dels acords d’aquest divendres a la reunió al Complex Egara ha estat demanar als agents que reforcin la seva autoprotecció. Sallent ha recordat que un dels objectius manifestos dels grups gihadistes són els propis cossos policials. “Tenim els deures fets en autoprotecció, però hem de treballar l’autoconsciència dels riscos personals i privats que tenen tots els agents de seguretat per estar amatents a tot allò que passa a l’entorn immediat”, ha emfatitzat.

Al mateix temps, els responsables policials han acordat intensificar l’intercanvi d’informació amb la resta del sistema de seguretat pública, “sobretot amb les policies locals i els cossos d’emergència, així com els actors relacionats amb la seguretat privada”. Sallent ha apuntat que l’objectiu és traslladar-los “tota la informació que puguin necessitar” de manera que la coordinació sigui més “àgil” per afavorir la seguretat ciutadana.