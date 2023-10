Feina acumulada en habitatge públic a Sabadell

La construcció d’habitatge de lloguer protegit continua sent una assignatura pendent a Sabadell, on es treballa des de diferents àmbits per incrementar el percentatge del parc de lloguer social de la ciutat. L’increment de preus i la guerra d’Ucraïna no ho han posat fàcil per avançar en nun camí on hi ha molta feina per fer, i en una ciutat on, en la darrera dècada, el preu del lloguer s’ha incrementat un 54%.

Els plans d’habitatge de l’Ajuntament preveien construir 362 pisos entre 2019 i 2024, dels quals només n’hi haurà 53 construïts en aquest termini (el 14,6%), si bé la resta es preveu que comencin les obres entre l’any que ve i el 2025, i hi ha un projecte pendent de calendaritzar. Dels 362 pisos previstos se n’han acabat 53: 21 al carrer de Zurbano (Centre), i 32 al carrer de Francesc Layret (la Creu Alta). Aquesta planificació, que ja ve del Pla Local d’Habitatge elaborat pel quadripartit, la va actualitzar el govern de Marta Farrés (PSC) en accedir a l’alcaldia el juny de 2019. I el nombre d’habitatges de lloguer protegit previstos va pujar a 528, incorporant el Complex de gent gran La Roureda i altres projectes a Can Gambús (dels quals ara s’han construït el 15,5%).

El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, assenyala que la construcció no és l’única via amb què treballa l’Ajuntament per fer créixer el parc d’habitatge de lloguer social municipal, ja que hi ha altres vies. “Sempre hem dit que no es pot fer una sola política d’habitatge sinó que són polítiques d’habitatge en plural: la construcció, la compra, la rehabilitació i la mobilització i transformació del sòl”. Cortés afegeix que ara l’objectiu és “aconseguir finançament per les promocions -que poden costar uns 20 milions d’euros cadascuna-, intentar pal·liar la falta d’ajudes de la Generalitat de Catalunya, seguir adquirint habitatges per mobilitzar el parc buit que existeix a la ciutat en mans de grans tenidors, cedir sòl a tercers per poder ampliar la capacitat de construir habitatge amb cooperatives, fundacions i promotors socials i planificar l’habitatge del futur a Sabadell amb el nou pla local”.

Nou pla d’habitatge

Tot just ara s’ha acabat la licitació de la redacció del Pla Local d’Habitatge 2024–2030 que, necessàriament, haurà de donar continuïtat a l’anterior, que es refereix al període 2019–2024, elaborat per l’anterior govern quadripartit, el qual va recuperar aquesta eina després que en els vuit anys anteriors Sabadell no tingués aquesta guia. El document, com marca el procediment, s’haurà d’aprovar al ple municipal quan estigui redactat, i l’executa l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa. El pla local d’habitatge que ara s’actualitzarà haurà de radiografiar l’estat de l’habitatge a Sabadell, i proposar mesures per donar resposta a les necessitats que es preveuen pel període de sis anys pel qual es planteja (2024–2030). És, per tant, el document estratègic que guia les actuacions en aquesta matèria. La licitació s’ha tancat recentment, amb un pressupost de 72.600 euros.

El principal repte que té Vimusa és continuar la construcció d’habitatge protegit per facilitar-ne l’accés, sobretot a les famílies vulnerables i als joves, que són els sectors de la població que tenen més dificultats per a accedir-hi. L’elaboració del pla també haurà de tenir en compte la nova llei estatal d’habitatge i es demana que plantegi propostes per modificar el planejament urbanístic amb la voluntat d’incrementar l’espai reservat per a l’habitatge protegit. Altres aspectes als quals es vol fer referència és a la definició de les zones on l’Ajuntament pugui optar al dret de tanteig i retracte, que és una de les formes amb les quals el consistori ha incrementat el parc públic d’habitatge en els darrers anys. Igualment, es demanen propostes per potenciar la rehabilitació del parc d’habitatges.

21 pisos al carrer de Zurbano – carretera de Barcelona (Centre)

Dels pisos previstos per Vimusa, els primers en acabar van ser els 21 del carrer de Zurbano que fan cantonada amb la carretera de Barcelona. Els llogaters hi viuen des del passat mes de juny. Segons l’Ajuntament, el cost inicial de l’obra, uns 4,1 milions d’euros, es va veure encarit un 7,9% (prop de 324.000 euros) per la crisi de subministraments i la guerra d’Ucraïna. Es tracta del primer edifici que Vimusa acaba des del 2013, després d’una dècada aturada amb problemes de liquiditat, que s’han anat resolent des del govern quadripartit per poder tornar a construir habitatge social.

32 pisos al carrer de Francesc Layret, a la Creu Alta

La segona promoció d’aquesta etapa de Vimusa és al carrer de Francesc Layret, entre els de Piferrer i Castellar del Vallès. Són 32 pisos de lloguer social que també s’han construït en un edifici de fusta. Com en el cas de Zurbano, el cost de la promoció s’ha vist incrementat un 7,8% en aquest cas per la revisió de preus feta. Vimusa preveu entregar els pisos abans que acabi l’any. En tots els casos, s’entreguen a persones inscrites al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial. Els preus oscil·len entre 330 i 550 euros mensuals.

Complex de la Roureda i 50 pisos de lloguer protegit

Una de les qüestions que es va tirar endavant el mandat passat i continuarà aquest és el desenvolupament del solar de la Roureda entre els carrers de Costabona, Àger, Rialb i la ronda Oest. L’Ajuntament preveu construir-hi el Complex de gent gran La Roureda, amb 100 habitatges. La previsió municipal és començar les obres durant el 2024. Actualment s’està redactant el projecte executiu i s’està treballant en el projecte d’urbanització. Més endavant es preveu fer-hi 50 pisos de lloguer protegit, i hi haurà espai per fer-ne diversos centenars més.

325 pisos en quatre promocions a Can Gambús

Can Gambús és una de les zones de Sabadell que pot créixer més, com Cifuentes. A Can Gambús, Vimusa hi preveu fer 325 pisos en quatre promocions. L’any que ve ha de començar la primera, de 108 pisos; i el 2025 la segona, de 48 pisos. N’hi ha dues més que s’estan tramitant. En tots els casos, són projectes que havien quedat en un calaix el 2010 i ara s’estan actualitzant per adaptar-los a les noves normatives. Dues d’aquestes promocions (105 i 64 habitatges) es fan a través de l’empresa mixta SBD Lloguer Social.