El projecte de futbol femení del CE Sabadell

El projecte del futbol femení del CE Sabadell és ferm. Amb 14 equips i més de 200 jugadores de base, el club es troba en un gran moment, tant en quantitat com en qualitat. “Quan vaig entrar el 2018 només hi havia set equips. La nostra intenció sempre ha estat créixer en nombre, però sobretot en qualitat i competitivitat. Volem tenir tots els equips forts en màxima categoria”, afirma la coordinadora, Verónica Fernández.

L’any passat va ser extraordinari per als equips femenins del Centre d’Esports. Amb diversos campionats de lliga i ascensos, el juvenil ‘A’ va recuperar la màxima categoria i el club es va col·locar entre els millors amb el Campionat de Catalunya del benjamí -que va guanyar tots els seus partits de la temporada- i el subcampionat de l’aleví, que va acabar caient a la final catalana davant el Cornellà. Un any excel·lent que fa valdre la feina feta. “La temporada passada és molt difícil d’igualar per tots els èxits assolits. Sempre intentem no perdre talent pel camí i aquest any ho hem aconseguit amb el juvenil. L’objectiu a llarg termini és, no només tenir els equips a màximes categories, sinó lluitar per estar a la zona alta de la taula en totes elles”, assegura.

I és que per completar l’escala i assegurar la continuïtat de les peces en el club des de petites agafa un paper cabdal l’ascens de categoria del sènior, que actualment es troba a Primera Catalana (sisena nacional). “Des que vaig entrar a la coordinació dels equips femenins, l’ascens del primer equip és l’espina que tinc clavada. Crec que és primordial poder estar el més amunt possible i som ambiciosos per assolir l’ascens aquesta temporada”, explica.

L’ascens del sènior, clau

L’equip ha començat la temporada amb algun dubte, però ara ha agafat la bona dinàmica amb dues victòries convincents consecutives, especialment l’última davant el líder Can Parellada (3-1). “Vaig arribar a la banqueta a poc més d’una setmana per l’estrena lligueta i això ens va pesar als primers partits on va ser gairebé una ‘pretemporada’ per a nosaltres a nivell tàctic. Cada vegada hi ha un millor ambient i els resultats comencen a arribar. Això sempre reforça la idea”, reflexiona el tècnic, Carlos Martínez.

L’objectiu de l’ascens és un repte bonic, però no una exigència. Un projecte que creix i que sap que serà millor amb el pas del temps. “Crec que estarem entre els 4 primers segur, però parlar d’ascens sempre és complicat. És una aspiració i estic convençut que si no s’aconsegueix aquest any, serà el següent”, explica. Aquest diumenge visitaran al Figueres (17h) amb la intenció de sumar un tercer triomf seguit que l’alçaria fins a les posicions capdavanteres de la taula.

Aquest dissabte, gran activació amb la Copa de la Reina

Abans, dissabte, tot el femení del club viurà una tarda màgica. Al descans del CE Sabadell – Deportivo a la Nova Creu Alta, es rememorarà el moment àlgid del futbol femení de l’entitat, la Copa de la Reina de l’any 2003. S’entregarà la rèplica del trofeu guanyat fa 20 anys en un moment emotiu. “És una gran inspiració i sabem que servirà a les nostres jugadores, des de petites fins a grans, per veure com de gran ha estat aquest club. Porto tota la setmana pensant en el moment de la foto, perquè al final és la millor recompensa possible i la feina reflectida sobre la gespa de l’estadi”, reflexiona Verónica Fernández.