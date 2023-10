Els Gegants de Sabadell celebren el seu 40è aniversari

Els Gegants de Sabadell estan d’enhorabona. I és que enguany han celebrat els seus 40 anys. Una gran fita per la qual han organitzat tot un cap de setmana ple d’activitats. I no han estat pas sols, ja que també han acollit 27a trobada comarcal de gegants. És per això que la ciutat s’ha omplert de colles geganteres d’arreu del país. En total unes 25 que han vingut a Sabadell per gaudir de la gresca i la xerinola.

Els actes

La celebració s’ha dividit en dos dies. El dissabte ha començat amb el despertar de Gràcia. A continuació, s’ha llegit el pregó i a la tarda ha estat el torn de la rebuda de l’Àliga a la plaça del treball. Allà s’ha celebrat la primera ronda de cercavila i balls de plaça. Arribats a la nit DJ Casqui i Ebri Knight han posat el toc musical a la vetllada.

Durant el diumenge s’han viscut els plats forts de la cita. Tot ha començat amb l’arribada de les colles a la Rambla. Allà s’ha realitzat la plantada de gegants. Posteriorment, dues columnes han avançat en cercavila pels carrers Cervantes i Zurbano fins a la plaça del Treball. Finalitzat el recorregut ha arribat el torn dels balls de traspàs i el dinar popular. Ja a la tarda hi ha hagut el concert de fi de festa- amb una presentació sorpresa- i la cloenda d’aniversari.

Les valoracions

La cita ha estat molt especial per la colla. Sobretot pel seu cap de colla, Albert Gusi: “Sentim molt suport per part de la ciutadania, això ens ajuda a continuar”, ha expressat. Actualment, la colla es troba en un bon estat de salut. “Hi ha molt compromís i això ajuda a fer bé la feina i també a plantejar nous projectes que esperem poder fer realitat en un futur”, ha assegurat Gusi. Un fet que els ha permès compaginar l’aniversari i la Trobada Comarcal: “Tenim un múscul i bagatge d’experiència que ens ha permès arribar a tot, per nosaltres això és una mostra del creixement que hem obtingut tots aquests anys”.

Per Gusi el món dels gegants és tota “una passió”. Una afició que viu al 100% i que com la resta de membres de la colla espera que s’hagi pogut transmetre als sabadellencs durant tota la jornada de celebració.

Fotos David Chao