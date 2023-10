Combat nul entre OAR Gràcia i Sant Joan Despí (27-27)

Repartiment de punts entre OAR Gràcia i Sant Joan Despí (27-27), dos equips cridats a lluitar pels llocs de privilegi, després dels 60 minuts sense treva. La velocitat, la constància i el plantejament i desgast en les tasques defensives de les santjoanenques va dificultar el joc del conjunt gracienc, i tot que el marcador se li havia posat de cara a la segona part amb 5 gols d’avantatge, entre la intermitència en les possessions i la intensitat del rival, va acabar perdent la renda… i gairebé salva un punt a última hora.

La primera meitat va repetir el que s’havia vist abans en l’enfrontament de Primera Nacional masculina entre OAR i Banyoles, és a dir, successió d’empats a l’inici fins al 6-6 i idèntic marcador quan s’arribà al descans (16-13). El Gràcia havia obert distància amb protagonisme de Mercè Buxó a la porteria i de Jordina Salvador en l’aspecte ofensiu (13-8), però la recció visitant no es va fer esperar i el marge quedà en mínims (14-13) fins que els dos gols de tancament d’Eury Ruano van suavitzar la situació.

De l’avantatge al patiment

A la represa el Gràcia recuperà l’avantatge anterior (22-17), però en els 20 minuts que encara s’havien de jugar s’estancà en atac més del compte. Només 5 gols expliquen les dificultats per superar un Sant Joan que de mica en mica va escurçar la diferència i que, afavorit per dues pèrdues consecutives de les verd-i-blanques, va establir el 26-26 a 4 minuts de l’acabament. Després, molta tensió però únicament dos gols repartits (parcial 1-1) per al 27-27 final.

El conjunt de Carol Carmona va malbaratar la possibilitat de victòria amb una altra pèrdua en la darrera possessió i encara sort, tot seguit, que el Sant Joan no va transformar la seva oportunitat. Combat nul i màxima igualtat en la zona alta de la taula. Només el líder Mislata no afluixa i per darrere seu, cinc equips, entre els quals l’OAR, en un mocador de dos punts. La lluita serà aferrissada aquesta temporada.

FOTOS: DAVID CHAO