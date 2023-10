CIPO organitza el seu primer torneig de pàdel solidari

La Fundació CIPO continua vinculant la seva tasca social amb l’esport. Per això aquest diumenge ha organitzat un torneig de pàdel solidari. Un esdeveniment que s’ha celebrat al Club Tennis Sabadell i que ha comptat amb una 80a de participants. Concretament, 40 parelles que s’han repartit en 3 categories, jugant 5 partits de 20 minuts cadascun en 7 de les pistes del club.

L’objectiu principal ha estat el de recollir fons per la Fundació, però també ha estat una jornada per passar-ho bé. “Ho valorem com un èxit pel nombre de participants i esperem que tots s’ho estiguin passant bé”, ha explicat Núria Virgili, responsable de captació de fons. Els vincles entre el Club Tennis i CIPO venen de lluny. I és que els usuaris de la Fundació fan cursos de tenis a l’entitat. Esport que més endavant es vol complementar amb el pàdel. “De moment encara no en fan, però la idea és que en un futur n’aprenguin i puguin participar en el torneig”, ha confessat Virgili. Perquè la idea de CIPO és que l’esdeveniment tingui moltes més edicions.

Pel que fa a l’esport, els membres de la Fundació també practiquen natació. Tot i això, s’està treballant perquè en un futur puguin fer waterpolo al Club Natació i hoquei al CD Terrassa. A més a més, també fan equinoteràpia i teràpia amb gossos. Tot un seguit d’activitats que no s’aturen i que esperen continuar ampliant amb el temps.