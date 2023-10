Canvi d’hora 2023: quan comença l’horari d’hivern?

Són dos dies a l’any, però el canvi d’hora genera un debat recurrent entre la ciutadania i els diferents sectors. Per què es fa? Quins beneficis aporta? I una qüestió que es planteja cada cop que toquem els rellotges: fins quan es farà? El cert és que aquest cap de setmana, tornarà a tocar els rellotges per ajustar-los a l’horari d’hivern. Almenys, aquells que no ho facin automàticament.

El canvi es farà la matinada de dissabte a diumenge. A les 3, tornaran a ser les 2. Això vol dir que “dormirem una hora més” o, si més no, el cap de setmana durarà una hora més. A partir d’aquest diumenge, doncs, es farà fosc abans a les tardes i també clarejarà més d’hora als matins. Tot i que els dies s’aniran escurçant en els pròxims mesos.

Aquesta pràctica ha generat històricament debat sobre la conveniència d’ajustar l’horari. Entre els arguments utilitzats hi ha la qüestió energètica o l’impacte en la salut. En els dies posteriors al canvi, molts ciutadans sostenen que se senten més cansats o fins i tot apàtics. Uns arguments que han intensificat una controvèrsia que, de moment, no experimentarà canvis.

Almenys fins al 2026

Després del d’aquest diumenge, el proper canvi d’hora d’hivern al d’estiu serà el 31 de març del 2024. Posteriorment, es repetirà el procediment el 27 d’octubre. A més, també hi ha programats els canvis horaris dels anys 2025 per als dies 30 de març i 26 d’octubre; i del 2026, per als dies 29 de març i 25 d’octubre.

Es tracta de dates publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el març de l’any passat, complint amb l’article 5 del Reial decret 236/2002, que remarca que cada cinc anys s’ha de publicar un calendari concret amb aquestes dates. Precisament, aquest 25 d’octubre del 2026 és la data límit per al canvi d’hora a Espanya publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Un fet que obre la incertesa de cara al futur sobre què passarà a partir de llavors.

De moment, es desconeix si serà la data definitiva per canviar els rellotges o, en canvi, s’apostarà per mantenir aquesta pràctica de forma permanent. La qüestió és tema de conversa durant els dies previs i posteriors, en una realitat que, per ara, no té perspectiva de modificar-se.

Un debat obert

Malgrat que l’intercanvi d’opinions s’ha originat al llarg de diverses dècades, la controvèrsia va tornar a la primera plana el 2018. Aleshores, més del 80% dels gairebé cinc milions de ciutadans europeus que van participar en una consulta pública sobre el canvi d’hora es va mostrar a favor de posar fi al canvi d’hora.

De fet, la Comissió Europea va proposar inicialment l’any 2019 com a data final. Tot i això, la decisió finalment es va prorrogar fins al 2021, i no va arribar a fer-se efectiva en cap moment a causa del desacord entre els estats membres respecte a quina franja horària havia d’adoptar cada país.

La qüestió continua doncs damunt la taula de la Unió Europea (UE), que decidirà finalment si se suprimeix definitivament el canvi horari o no. Espanya va crear anys enrere una Comissió d’experts per a l’estudi del canvi d’hora, encara que finalment van valorar la conveniència de mantenir el país en el mateix ús horari que Europa Central.