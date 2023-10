El filial del CE Sabadell pateix una dura remuntada al tram final

Jornada de sensacions diverses per als sabadellencs del futbol territorial. El filial del CE Sabadell va caure per primera vegada a Olímpia en un partit que es va decidir al final. Els arlequinats es van refer del gol inicial de l’Atlètic Lleida completant una gran primera meitat. Miquel Ustrell va igualar amb una rematada mossegada i Iván Tébar va completar la remuntada abans del descans caçant un rebuig. Va estar providencial el porter visitant, Pau Torres, per evitar una distància major.

Al segon temps, la dinàmica va ser totalment oposada. Els lleidatans van sortir molt més intensos i decidits i Víctor López va estar providencial per a evitar la igualada amb diverses aturades de gran mèrit. De la insistència, al tram final va trobar el premi l’Atlètic Lleida. L’infortuni va jugar una mala passada als arlequinats en un xut d’Ángel Fernández que va acabar al fons de la xarxa després de tocar en un defensor. I ja al descompte, una errada defensiva va condemnar als de Conrad Garcia amb un penal que va transformar Joel Chiné. El filial del CE Sabadell continuarà a la zona de play-off, en la quarta posició, però veu trencada la ratxa de 4 partits sense perdre.

Un de cada per als sabadellencs de Segona Catalana

A Segona Catalana, un de cada per als sabadellencs. L’alegria va viatjar fins a Torre-romeu amb la golejada del Tibidabo davant el Voltregà (4-0). Els de Toni Sallés encadenen el seu tercer triomf consecutiu i ja es troben a la tercera posició de la taula confirmant les bones sensacions. Al nord de la ciutat, el Sabadell Nord va trencar la dinàmica de derrotes amb un empat davant el Gironella (2-2). Els de Cristian Barea van reaccionar als minuts finals per a igualar un 0-2 en contra. La cara negativa del cap de setmana va ser el Can Rull RT que va caure a casa davant el Sant Feliu de Codines (1-2). Els d’Alfonso Martínez van buscar la remuntada al segon temps, però es van quedar a mig camí i no van poder donar continuïtat al gran triomf a Ripollet de la setmana anterior.