Els ‘monstres’ de la fàbrica Bosser tenen els dies comptats

El cercle que envolta l’antiga fàbrica Bosser s’estreny cada vegada més. L’Ajuntament ja té a punt el projecte per retirar els estabilitzadors del carrer, traslladar-los a l’interior de la finca i recuperar la dignitat i la seguretat del tram on se situa, al carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas, sempre mantenint la façana, que està protegida i amb la premissa que mai més es torni a fer una actuació com aquesta.L’estiu vinent, aquests ‘monstres’ haurien d’haver desaparegut, segons la previsió municipal, que contempla licitar els treballs el mes de novembre, adjudicar-los cap al febrer i que durant el primer trimestre de l’any comencin les obres, que es preveu que durin tres mesos aproximadament, de manera que entre juny i juliol haurien d’acabar.

L’Ajuntament té a punt el projecte i també el pressupost, que és de 600.000 euros, el triple dels 220.000 que havia previst la propietat. Una de les claus de tot és que això és que l’obra es farà de forma subsidiària i es passarà la factura a la propietat, un cop s’ha descartat fer més requeriments que no arriben a bon port. De fet, fonts municipals precisen que el procediment forçós, que és el que es du a terme, preveu començar els tràmits per cobrar aquesta quantitat en paral·lel a la tramitació i execució de les obres, per buscar la fórmula d’assegurar el cobrament. En cas que no es faci efectiu, la llei contempla supòsits com l’expropiació de la part equivalent de la superfície en disputa per saldar el deute.

El cinquè tinent d’alcaldessa i responsable de l’àrea d’urbanisme, Adrián Hernández, assegura que “estem contents que finalment es retirin les estructures amb les mínimes molèsties possibles i agraïm la paciència dels veïns que han patit durant tant de temps aquest entorn degradat amb molèsties diàries”. Fa anys que el consistori intenta que això ho faci la propietat, però aquesta procura dilatar el procés tant com sigui possible. Des de fa uns mesos, el Govern ha anat completant tots els passos administratius per arribar a un punt, que fonts municipals qualifiquen de “procés irreversible” perquè ja no té marxa enrere. Des del consistori se celebra que el primer trimestre del 2022 es van treure les dues grues que hi havia a l’interior de la fàbrica, però a ningú se li escapa que la victòria arribarà el dia que ja no quedi ni rastre dels estabilitzadors al carrer.

L’obra que es farà, considerada major, consistirà a assegurar la façana per l’interior en primer lloc. “Lligarem la façana per dins”, és com s’hi refereixen els tècnics municipals, i és que el que veiem ara al carrer no es trasllada a dintre, sinó que es treu, i a dintre es fa una estructura nova per seguir conservant la façana . Després es passarà al carrer, segurament primer Ferran Casablancas i després Alemanya, i es retiraran les estructures de ferro. Un cop fet això, amb un sistema de tall làser es trossejaran els blocs de formigó per retirar-los intentant provocar el mínim impacte possible. Un dels motius pels quals es triplica el cost del projecte final respecte al que va presentar la propietat és que aquesta preveia desmuntar el formigó amb un martell compressor, la qual cosa s’ha descartat pel soroll i la pols que provocaria. També es preveu reparar alguns elements de la cornisa. Per últim, es retiraran les tanques metàl·liques i repararà la vorera, una altra de les qüestions que s’ha inclòs en el projecte.

I si no obren la porta?

L’Ajuntament actua de forma subsidiària i empeny un projecte en una propietat privada, per la qual cosa necessitarà l’autorització dels propietaris per entrar-hi. D’una forma o altra els hauran obrir la porta. Però això potser no passa perquè “la propietat cada cop és més reticent” a fer-ho quan se li ha demanat. “Si no ens autoritzen a entrar, s’hauria de tramitar una ordre judicial d’entrada a la finca”, apunten fonts municipals, que justificarien la petició basant-se en qüestions de seguretat per l’estat dels estabilitzadors (que fa diverses setmanes diversos veïns van demanar revisar). A la casa gran calculen que aquest pas podria endarrerir l’inici de les obres entre un mes o mes i mig. En els últims anys no hi havia hagut problemes i consistori i propietat s’havien entès quan el primer volia entrar a l’antiga fàbrica per fer alguna inspecció o quan algú havia demanat entrar per veure-la i estudiar-ne les possibilitats.

Afectacions al trànsit

Puntualment, per fer les obres, s’haurà de tallar el trànsit. “Segurament serà durant uns dies, amb la demolició de les bases. La idea és minimitzar l’afectació al màxim”, apunten des del consistori.

Com s’ha arribat fins aquí?

El que havia de ser una operació urbanística com tantes altres que s’han fet a Sabadell ha acabat sent un llast per a propietaris, veïns i Ajuntament. La reconversió de la fàbrica Bosser en un bloc d’habitatges va descarrilar el maig del 2018, quan les obres que s’hi feien es van aturar per sempre. Des d’aleshores, ja fa cinc anys i mig, aquesta antiga indústria del carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas no ha trobat no s’ha pogut reconvertir. El quid de la qüestió és que la façana està protegida i s’ha de conservar, però ja fa nou anys que la sustenten uns estabilitzadors que és pràcticament impossible trobar algú que els defensi. Les obres per fer-hi pisos havien començat el 2013 i aquests suports es van instal·lar el 2014. Des que es van aturar les obres, el 2018, el poc moviment que hi ha hagut té a veure amb la retirada de les dues grues que hi havia a l’interior de la finca el primer trimestre de 2022, a càrrec de la propietat. Algun altre cop també hi van treure material.

Veïns dels carrers d’Alemanya, Ferran Casablancas i Montserrat es van unir ara fa un any en la Plataforma Afectats Bosser (PAB), per pressionar la propietat i l’Ajuntament perquè resolgui aquesta situació encallada des de fa anys. El portaveu de la PAB, Joan R. Carpio explica al D.S. que “me n’alegro que posin fil a l’agulla perquè hi ha malestar general entre els veïns”, cansats d’esperar una solució durant molt de temps. La plataforma va recollir 1.029 signatures entre digitals i físiques per exigir la reparació i sanejament de l’espai públic ocupat per l’antiga fàbrica. Carpio es manté a l’espera, però, de veure que efectivament les obres es duen a terme, i creu que el futur d’aquest espai “és incert”.

Com hauria de ser un futur edifici?

La protecció de la façana i les condicions de l’estructura actual és el que ha tirat enrere mitja dotzena de professionals que s’han interessat a l’Ajuntament per conèixer què es pot fer en aquesta finca, segons fonts municipals. Aquestes reconeixen que “no és gens fàcil fer-hi una promoció perquè hi ha una sèrie de condicionants que ho fan difícil”. A part, encara hi ha una nau que s’ha de conservar i rehabilitar, i l’Ajuntament no autoritzarà a posar estabilitzadors al carrer novament. Una futura promoció d’habitatges podria tenir planta baixa i fins a tres pisos d’alçada, i la façana ha de recuperar l’aspecte original, amb obertures tipus les del vapor Pissit.