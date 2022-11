Inicien una recollida de signatures per treure els estabilitzadors de la fàbrica Bosser

La Plataforma Afectats Bosser, recentment constituïda, ha iniciat una recollida de signatures a través d’Internet per aconseguir recuperar l’espai públic que ocupa aquesta antiga fàbrica del carrer d’Alemanya (Centre).

Fa vuit anys, l’obligació de l’Ajuntament de Sabadell de protegir la façana d’aquesta antiga indústria va provocar que la propietat instal·lés uns estabilitzadors i una tanca en el seu perímetre, en detriment d’un tram de vorera dels carrers d’Alemanya i de Ferran Casablancas, així com diverses places d’aparcament del carrer d’Alemanya, on se sustenten els fonaments de ciment que aguanten l’estructura metàl·lica que, al seu torn, protegeix la façana.

Però, passat aquest temps, els veïns denuncien que aquesta situació degrada els seus carrers, “s’acumula brutícia a les voreres ocupades, es produeixen despreniments, esquerdes que amenacen la façana, deteriorament en la tanca perimetral, robatoris i assalts a domicilis”. Per posar fi a aquesta situació “sense més dilació”, des de la Plataforma Afectats Bosser han posat en marxa la campanya de recollida de signatures al web Change.org.

Els estabilitzadors es van instal·lar entre el 2014, quan va començar l’obra que havia de transformar la fàbrica en una promoció d’habitatges. Però després de diferents canvis en l’empresa constructora i interrupcions de les obres, els treballs van quedar aturats el 2018, i avui dia no s’han reprès ni hi ha perspectives que això passi a curt termini. Segons fonts de l’Ajuntament, en aquests moments no hi ha ni sol·licitada ni atorgada cap llicència d’obres en aquesta finca.

La via administrativa també està activada

Des de l’Ajuntament de Sabadell s’assegura que s’estan seguint tots els passos per pressionar la propietat de la fàbrica Bosser perquè retiri els estabilitzadors. En aquests moments, els propietaris tenen fins passat Nadal per traslladar aquests elements a l’interior del recinte. Si no es fa, des del consistori es preveu passar a la via sancionadora i, si aquesta tampoc dona fruits, a fer-ho subsidiàriament.