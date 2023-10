El Departament d’Acció Climàtica ha identificat un focus de cargol poma en una bassa als Horts de Can Roqueta de Sabadell. Divendres de la setmana passada els Agents Rurals van detectar 25 exemplars adults i set postes després de rebre l’avís per part de l’Ajuntament de Sabadell, que hauria vist l’animal en el marc de tasques de manteniment de la bassa.

En una segona inspecció, van trobar quinze exemplars més i una nova posta, així com sis postes ja eclosionades i juvenils posteclosió sobre la coronació de la bassa i a la vegetació. El Departament conclou que la introducció del cargol hauria estat entre quatre mesos i 20 dies abans. Acció Climàtica, Agents Rurals i l’Ajuntament asseguren que ja han començat el tractament per erradicar-lo.

Actuem sobre un focus de cargol poma en una bassa de #Sabadell. El cargol poma és una #EspècieInvasora ⚠️ molt perjudicial. Si detectes la seva presència pots enviar un 📧 a [email protected] o 📞 al 112. 👉 https://t.co/r0ufgiXBgJ pic.twitter.com/2RuwRMrpoS — Acció Climàtica (@accioclimatica) October 26, 2023

El Departament diu que els primers indicis apunten que podria ser una introducció voluntària, vista la proporció de sexes i mides dels exemplars adults. Assenyala que molt probablement procedeixen del delta de l’Ebre perquè tenen una morfologia similar, i haurien estat recollits en algun ambient seminatural. Per això, també s’està fent un estudi genètic per comprovar la seva procedència i confirmar el seu origen. En paral·lel, el Cos d’Agents Rurals ha obert una investigació per trobar indicis que apuntin a l’origen del focus.

Procedent d’Amèrica del Sud

La Generalitat recorda que el cargol poma és una espècie exòtica invasora altament perniciosa procedent d’Amèrica del Sud. Està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars. A Catalunya només existeix al delta de l’Ebre, tot i que també n’han aparegut alguns focus en els arrossars de l’Empordà i en un llac artificial a Olesa de Montserrat, actualment controlat.

La Generalitat ha destinat des de l’any 2015 uns 10 milions d’euros al control i erradicació d’aquesta plaga per minimitzar els danys a l’arròs i assegurar la millora de biodiversitat de la zona afectada.