El congrés mundial CPHI es deixa notar a Sabadell

Des d’aquest dimarts passat i fins avui dijous, Barcelona es converteix en la capital de la indústria farmacèutica, on s’aborden temes com el desenvolupament per a noves teràpies, innovacions, la bioproducció, la indústria pharma 4.0 i la personalització de fàrmacs, entre d’altres.

El CPHI, el congrés mundial d’aquest sector, amb 2.000 expositors i amb la visita de més de 40.000 visitants procedents de 170 països i un impacte de 120 milions d’euros entre Barcelona i l’Àrea Metropolitana, segons dades de l’empresa organitzadora, Informa Markets, també s’està notant a la ciutat. “No tenim més habitacions disponibles, són dies on estem complets”, apunten des del Gran Hotel Verdi. En aquesta línia, des de l’empresa hotelera, que disposen de 195 habitacions, apunten que el client principal és europeu, si bé és cert que també n’han vingut des de l’Índia per a la celebració del congrés mundial.

Al capdavall de l’Eix Macià, a la plaça de Catalunya, l’Hotel Sabadell també ha notat un augment de les reserves per aquestes dates, fruit del CPHI. “Estem plens, especialment per aquests tres dies, amb grups de clients de diversos països que venen per negocis, que se sumen als que venen per oci, siguin de Corea del Sud o de la Xina”, detallen. A l’Hotel Urpí l’escenari es repeteix, amb una ocupació del 100% del prop del centenar d’habitacions de les quals disposa l’allotjament sabadellenc, que celebra esdeveniments multitudinaris com aquest: “Fa dies no parem, fruit del congrés, amb peticions de reserves, però estem plens”.

D’altra banda, des de l’Hotel Sercotel Arrahona, i després que Diari de Sabadell es posés en contacte amb l’equipament hoteler, l’empresa ha declinat fer qualsevol declaració sobre si s’havia detectat un repunt del nombre de reserves per aquestes dates, assegurant que la política de confidencialitat ho impedia.