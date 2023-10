Torna la Festa de la Tardor plena d’activitats per a la família a la Masia de Can Deu

No hi ha estació sense la Festa BBVA de Tardor, que arribarà aquest diumenge, 29 d’octubre, organitzada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb el suport de BBVA. La jornada de convivència familiar a l’aire lliure tindrà lloc de 10 a 14 h amb un seguit d’activitats de temàtica sobre aquesta època de l’any. Es tornarà a celebrar a l’Espai Natura, a la Masia de Can Deu, on l’any passat va atreure a més de 3.000 persones.

El tema central de la Festa són els productes agrícoles i forestals de tardor; per això hi haurà un mercat d’aquests productes i un espai gastronòmic amb tasts de platets de tardor.

Entre d’altres activitats, de 10 a 14h els assistents es trobaran amb la Mostra d’Entitats de Sabadell on podran conèixer i interessar-se per la tasca que realitzen les cinc entitats convidades. Per poder gaudir dels tasts, caldrà haver reservat prèviament els tiquets degustació juntament amb l’entrada. També podran gaudir de les visites al Museu de la Vida al Camp i als animals de la granja, escoltar els contes de la Castanyera Susagna Navó i degustar les castanyes, participar en els tallers infantils i els jocs autònoms d’enginy “Andròmines” de la cia. Katakrak, o gaudir del procés d’escultura d’una carbassa gegant amb la Judit Comas.

Per participar a la Festa BBVA de la Tardor a l’Espai Natura de Sabadell, vcaldrà reservar prèviament comprant les entrades. Les activitats es realitzaran dins del recinte de la masia en un únic torn, amb control d’aforament i reserva prèvia.

Amb motiu de la Festa BBVA de la Tardor, l’espai inaugurarà una nova exposició temporal: Escultures d’en Ferran Capdevila, que es podrà visitar fins al gener de 2024. I com a fi de festa, de 12 a 13h, se celebrarà l’espectacle d’animació “Més Tumàcat”

L’accés a la Festa BBVA de la Tardor tindrà una entrada general de 3 euros i serà gratuïta per als menors de 2 anys. Per aquells que vulguin gaudir del Tast de plats de tardor, hauran de comprar l’entrada amb pack degustació a 7 euros.