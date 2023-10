El filial del CE Sabadell es retroba amb el triomf a Figueres

El filial del CE Sabadell ha guanyat a la UE Figueres (1-2) a domicili i es retroba amb el triomf després de l’ensopegada de la passada jornada a la Lliga Elit catalana. Els de Conrad Garcia han completat un gran partit i han remuntat el gol inicial dels gironins, que s’han avançat al quart d’hora de joc en un llançament de falta de Xavi Ferrón.

Tot i l’avantatge local, el domini durant el primer temps ha estat per als arlequinats que han buscat amb insistència l’empat. El porter, Marcel Expósito, s’ha erigit en heroi amb diverses aturades de mèrit i el pal ha salvat la igualada en una rematada de Miquel Ustrell. Ha trobat el premi el Centre d’Esports prop de la mitja hora de joc. Alberto Salamanca ha definit a la perfecció una passada en llarg d’Alejandro Suárez per a posar l’1 a 1 amb què s’ha arribat al descans.

Després del pas per vestidors, la dinàmica ha continuat sent la mateixa. El conjunt de Conrad Garcia ha controlat el joc i ha gaudit de les millors oportunitats, però no ha trobat el camí fins al tram final. Albert Garcia ha traduït el domini i ha fet el gol per a capgirar el marcador. Ha resistit el conjunt arlequinat per a sumar una nova victòria de mèrit en un camp complicat i seguirà a la zona de play-off una setmana més a només 1 punt de l’ascens directe. El filial, a més, retalla tres punts al liderat després de la derrota de l’Europa ‘B’. La setmana vinent, rebrà l’Horta a Olímpia.

A Segona Catalana, només guanya el Sabadell Nord

A Segona Catalana, el Sabadell Nord s’ha retrobat amb els tres punts després de superar a La Romànica a domicili (2-4). Els de Cristian Barea han aconseguit una espectacular remuntada capgirant un desavantatge de dos gols als darrers 15 minuts. El Tibidabo, per contra, ha caigut davant el Berga en un duel directe a la zona alta (2-0). El conjunt de Toni Sallés no ha pogut defensar el tercer lloc a la taula en duel que els del berguedà s’han endut amb dos gols als darrers minuts. Tampoc ha sumat el Can Rull en la seva visita al colíder Torelló (2-0).