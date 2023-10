La Festa BBVA de Tardor ha tornat a Sabadell. Enguany amb la seva 9a edició. Una cita carregada d’experiències i activitats per a infants i famílies que s’ha celebrat un cop més a l’Espai Natura, a la Masia de Can Deu. En aquesta ocasió més de 3.000 sabadellencs han assistit als actes, deixant una xifra que ha estat molt ben valorada pels organitzadors de l’esdeveniment.

Les activitats

Des de les 10 h del matí i fins a les 14 h del migdia l’espai de la Masia ha estat un va i ve de famílies. Dins el recinte els visitants han pogut gaudir d’un bon grapat d’activitats i un mercat de productes agrícoles i forestals, a més d’un espai gastronòmic amb tasts de platets de tardor. En aquest últim hi han participat l’Associació La Ruda i l’Associació de veïns Todos por Can Deu, que han celebrat el seu 20è i 50è aniversari respectivament.

Centrant-nos en les activitats, les famílies han pogut visitar la nova exposició temporal a l’espai ubicat al pati de la masia, anomenada “Escultures d’en Ferran Capdevila”. A més a més, els més menuts han pogut participar en l’Andròmina. Un conjunt de jocs autònoms d’enginy i creativitat que han anat a càrrec de la companyia Katakrak. L’esdeveniment també ha estat una gran oportunitat per conèixer a la castanyera, escoltar la seva llegenda i ajudar-la a preparar els prop de 60 kg de castanyes que s’han repartit. Per afegir, els tallers de decorar moniatos, picar ametlles i jugar al tres en ratlla han servit per acostar la natura i els jocs populars als infants. I a les 12 h ha arribat el moment musical. Ja que l’espectacle d’animació “Més Tumàcat” ha fet ballar a tothom creant un gran caliu i harmonia.

“És una jornada molt familiar, la gent ens coneix i confia en nosaltes, així que sol ser sempre un èxit”, ha explicat Hilari Teixidor, un dels gestors de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. “L’any que ve arribarem a la desena edició, n’estem molt contents i l’únic que puc dir és que ja estem mirant de preparar una festa encara més gran”, ha afegit.

Gran rebuda

Les famílies són l’ànima i la festa de l’esdeveniment. És per aquest motiu que durant tot el dia s’han pogut veure centenars d’aquestes per tot el recinte. Passar una bona estona i gaudir del diumenge han estat un dels motius principals per assistir. És el cas de Sara Ivorra, Roger Mateu i la seva filla, Carla Mateu: “Hem vingut perquè és una bona opció per gaudir de la natura sense sortir de Sabadell, a més a més a la nena li encanten els animals i aquí en pot veure molts”. En el seu cas són habituals de les activitats a la Masia, n’estan molt satisfets: “Venim a tot el que podem, siguin festes de tardor, pasqua o tió. Ens sembla genial que la ciutat tingui espais així”.

Una altra experiència és la de Xavi Vega, qui ha vingut amb la seva filla. “Som del barri i ja hem vingut en 3 ocasions, és una bona opció per gaudir de la natura i passar el dia tots junts”, ha assegurat. En el cas de Marina Travé la festa suposa “un dia diferent de tardor, l’any passat ens va agradar i enguany hem repetit”, ha comentat.