Un gos ataca una dona a Sabadell: “M’ha desfigurat part de la cara”

El Diari adverteix: les imatges poden ferir sensibilitats

Part de la cara desfigurada, el braç obert i el record d’una experiència traumàtica que li ha quedat gravat a la retina. La Carmen E. sortia de casa seva quan va ser atacada de forma inesperada per un gos. El gos es va abraonar contra la seva veïna dins del portal de casa seva, al barri de la Concòrdia. Concretament, a la zona popularment coneguda com a Obrascon.

El cas de la Carmen és més l’excepció que la norma: “No són molt habituals els atacs de gossos, però pot passar”, expressen fonts de la Policia Municipal. La gran majoria són lesions lleus i queden en un ensurt. De fet, segons els darrers registres, a escala estatal s’han produït vint morts per atacs de gossos en els darrers 13 anys.

Però el gos que va atacar la Carmen ja ho havia fet abans: havia ferit una nena del mateix bloc de pisos. “Anava lligat, però sense morrió, i em va esquinçar el braç i part del front”, relata la Carmen. I, tot i els seus intents de protegir-se, l’animal va arrancar-li part una cella i va obrir-li el braç a mossegades. Entre el propietari i ella el van poder separar i va fugir directa a l’hospital. La dona lamenta que, en un primer moment, no va poder denunciar. “Em deien que la policia hauria d’haver arribat al lloc dels fets”.

“M’estava dessagnant, com havia de pensar a trucar la policia?”, explica. Quan el seu marit va acudir a Mossos i Policia Municipal a interposar la denúncia, amb l’informe mèdic a la mà, no ho va poder fer perquè els agents no s’havien personat al moment de l’atac. Ara, però, ha contactat amb un advocat per poder moure els fils i portar als tribunals el seu cas.

Segons confirmen fonts policials, aquestes denúncies les tramita la sala del civil dels Jutjats– tret de tractar-se de ferides mortals–. En el moment de l’agressió, la Policia es persona, pren les dades de les parts i informa del procediment a seguir. El gos ha de quedar en quarantena per confirmar que no pateix malalties.

Mentre el cas es treballa als tribunals, la Carmen es recupera lentament. S’ha hagut de sotmetre a quatre cirurgies de reconstrucció facial i tres capes de punts al braç. Necessita ajuda per fer-ho tot. S’ha trobat, de nou, amb el gos que la va agredir. Ha de lidiar amb les ferides, però també amb les seqüeles psicològiques que l’acompanyen.