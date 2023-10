El sabadellenc Mingo Meseguer presidirà quatre anys més la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social d’ERC

El sabadellenc Mingo Meseguer ha estat reelegit president de la Comissió Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social d’Esquerra Republicana, càrrec que exerceix des del 2020 i que ara renova fins al 2027. La decisió s’ha produït amb l’aval unànime de l’assemblea de la sectorial i arran de la renovació dels òrgans de govern del partit posterior al 29è Congrés Nacional.

Meseguer continuarà sent també membre del Consell Nacional d’ERC, el màxim òrgan del partit independentista entre congressos. Les comissions sectorials articulen el debat i l’acció política de la formació en cada àmbit.

Tres membres més de la secció local de Sabadell formaran part del nou equip executiu de la sectorial. Es tracta d’Èlia Soriano-Costa, vocal de Feminismes; Àlex Callao, de Comunicació; i Núria Mestre, de Seguretat i Salut Laboral.

La veu del món del treball

El reelegit president de la Comissió de Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social d’Esquerra Republicana, Mingo Meseguer, ha mostrat la voluntat de “continuar esforçant-nos per aportar relats i accions que permetin situar el món del treball com a element fonamental en els àmbits social i econòmic, per tal d’aconseguir que totes les persones tinguin un treball digne i uns salaris adients a la situació econòmica real, i que permetin erradicar, de forma definitiva, la xacra de la precarització”.