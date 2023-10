FOTOS | Bogeria a les pastisseries per comprar panellets: “No esperava tanta cua!”

Les cues a les pastisseries de la ciutat s’han acumulat durant aquest dimarts. L’olor de panellets emanava dels locals de Sabadell, mentre la gent esperava el seu torn per endolcir la celebració de la Castanyada. “Ja els tinc encarregats. Quan són festes, com Reis o la Castanyada, sempre venim aquí”, deia el Joan Miquel a les portes de la pastisseria Sallés, on s’acumulaven una desena de persones. “No esperava que hi hagués tanta cua”, admetia sorprès. “Fa molts anys que ens reunim amb els amics per menjar moniatos, castanyes i panellets. El Halloween el deixem per als nouvinguts, que no saben les tradicions”, reivindicava.

En una data assenyalada com aquesta, coincidien els compradors als carrers de la ciutat, s’ha d’assegurar el tret. “És una tradició. A mi em toca portar els panellets i no puc fallar”, deia l’Elisabeth Seguí, que descarta enfarinar-se a la cuina per fer-los a casa. “Aquí els fan molt bons!”, exclamava, fent salivar els presents, ansiosos per delectar-se amb l’aroma únic. Com el Joan, defensa la festivitat convencional de Tots Sants a casa nostra: “Castanyada sempre!”.

Entre els panellets preferits, coincideixen els veïns de Sabadell, hi ha els de pinyons. Tot i que l’aparador aquests dies és ple de formes i opcions ben noves, com el te matxa o la cirera. En el cas del Carles Sánchez, esperava el seu moment per fer un encàrrec. “És l’aniversari de la meva filla i aprofitem la data per menjar panellets de postres”, deia amb ganes d’endolcir l’àpat.

Treballar amb antelació és habitual en aquestes jornades assenyalades. Tot i que sempre hi ha qui es decideix en el darrer moment. “Vinc a última hora i confio que n’hi haurà”, deia el Ferran Carbó, a les portes del forn de pa Carreras, al Centre. L’opció de fer-ho a casa queda resservat, assenyala, per a les castanyes i els moniatos, que donen caliu en una data especial i on la tradició sempre mana.

Tradició amb innovació

Ben a prop, al passeig, la Silvia Jammeh, treballadora de la pastisseria Centenari, reconeixia que des del matí ja hi ha qui demana panellets per acompanyar-los amb el cafè de primera hora, tot i que molts s’emporten les caixes per gaudir de la celebració a la nit. A pesar de ser una diada marcada per la tradició, també hi ha marge per a la innovació.

Des de fa un temps, diu, els panellets de nous sabors han anat guanyant força. “Tenim molts gustos. Els pinyons triomfen com sempre, però també n’hi ha de coco, llimona, festucs… i maduixa, que són tot un èxit”, proclama. Enguany, diu, s’han venut moltíssim durant el cap de setmana, explica sobre el volum de vendes, que ha estat incentivat per la data i el bon temps que ens acompanya i que sempre és un factor per animar la festa.