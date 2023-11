FOTOS | La casa més terrorífica de Castellarnau

La família García Pineda torna a fer de casa seva un museu del Halloween. Enguany no han fet el tradicional túnel del terror, però han convidat tothom a fer-se fotos

Una obra d’art a l’interior d’una casa. L’Ana, en Julio Alberto, la Jacqueline, Brigitte i la Pamela són veïns de Castellarnau i fa anys que decoren casa seva per Tots Sants i per Nadal. Aquests dies han passat per casa seva centenars de veïns del barri, d’altres punts de Sabadell i, fins i tot, d’altres municipis.

Fotografies: Aina Torres