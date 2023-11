Més d’una vintena de multes i denúncies per infraccions al volant durant l’última nit

La celebració de la Castanyada i el Halloween acostuma a anar lligada a un augment de l’oci, especialment a la nit. Davant d’aquest escenari, la Policia Municipal va desplegar un dispositiu especial a les principals vies de Sabadell, que va acabar amb un balanç de més d’una vintena de multes i denúncies per conductes incíviques al volant.

Els agents van realitzar controls d’alcoholèmia a diferents punts de la ciutat, amb una seixantena de proves. En total, set persones van ser multades per circular begudes. A més, es van posar 17 denúncies per altres infraccions com no portar el cinturó de seguretat, no portar casc o circular sense assegurança o amb les llums fosses.