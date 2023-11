Dispositiu especial per Tots Sants: horaris, transport i tots els detalls

L’Ajuntament de Sabadell ha activat un dispositiu especial per aquest 1 de novembre que es va posar en marxa ja el passat cap de setmana. Aquest 1 de novembre, el Cementiri de Sabadell estarà obert de les 9 del matí a les 18h.

Durant la jornada, hi haurà dues taules informatives a l’entrada principal i a l’accés des del Poblenou, on es facilitarà la informació necessària sobre ubicació de sepultures i altres dubtes, a banda de facilitar la gestió. S’organitzarà una cerimònia laica en record dels difunts, que es celebra a les 12 h a la Capella del Cementiri Vell.

També s’ha previst un reforç a les línies d’autobús que arriben fins al cementiri municipal que s’activa aquest mateix cap de setmana. Hi haurà un reforç de les línies L4 i F4 en el tram de recorregut entre la plaça del Vallès i el Poblenou.

La línia F4 passarà cada 10 minuts entre les 8.30 i les 14.30 hores i cada 15 minuts entre les 14.30 i les 18.30 hores.

Obres al cementiri

Recentment, s’han acabat les obres de rehabilitació dels columnaris de Sant Oleguer i Sant Salvador, ubicats a l’entrada principal, que tenien problemes de filtracions d’aigua. S’han rehabilitat amb cobertes, impermeabilització i nou enrajolat. També s’han reparat els revestiments danyats.

Les properes setmanes es millorarà l’accessibilitat a la capella, amb una rampa per facilitar a les persones amb mobilitat reduïda l’accés a l’interior.

El programa d’inversions per al 2023-2024, amb un valor de l’entorn de 600.000 euros, inclou la rehabilitació del frontal de pedra de la façana i les cobertes del bloc de nínxols de Santa Eulàlia.

D’altra banda, a principis de 2024 es faran obres per a connectar les dues parts del cementiri, el Vell i el Nou, amb la urbanització de la zona de l’antiga carretera. Aquest espai serà per a ús de vianants i altres espais com cineraris a terra, un cinerari comú, un espai dedicat al dol perinatal i nous blocs de nínxols.