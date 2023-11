Alerta per fortes ventades a Sabadell

Canvi de temps a la vista a Sabadell, al Vallès Occidental i al conjunt del territori català. Davant de l’escenari de pluja i vent de les pròximes hores -especialment dijous-, Protecció Civil ha activat l’alerta del pla especial per risc de vent, el VENTCAT, i del pla PROCICAT per fort onatge a la costa.

⚠ Actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠ ➡Dc. 19:00 a dv. 13:00 h ➡ Possibilitat de ratxa màx. > 20 m/s ➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 *Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/zzguDHjo3b — Meteocat (@meteocat) November 1, 2023

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous es preveu un episodi de vent fort amb ratxes que superaran els 72 km/h. Les ventades començaran aquesta tarda de dimecres a la zona del Pirineu i dijous s’estendran per tot el territori. Pel que fa a l’onatge, a partir de dijous al matí les onades podran superar els 4 metres a tot el litoral català, i amb més probabilitats al litoral central i al sud de la Costa Brava, al Baix Empordà i la Selva.

Consells d’autoprotecció

Protecció Civil recorda que cal extremar especialment les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres.

A més, també a nivell urbà cal ser molt prudent amb la possible caiguda d’elements estructurals a la via pública. A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.