El Cercle Sabadellès 1856 jugarà la fase de permanència després de plantar cara al Murcia CT (4-3)

Assolir la permanència a la màxima categoria del tennis estatal. Aquest és el gran objectiu del Cercle Sabadellès 1856 en el Campionat d’Espanya absolut per equips que ha començat a disputar-se a les instal·lacions del Murcia Club Tenis 1919. Precisament, l’amfitrió ha estat el primer rival dels sabadellencs en els quarts de final.

Era un repte molt complicat i l’equip capitanejat per l’Òscar Hernàndez, amb el suport de Sergio Barranco, ha fregat la sorpresa. De fet, s’ha arribat a col·locar per davant en el marcador després dels primers tres duels individuals (1-2), però ha reaccionat el conjunt murcià per igualar i capgirar definitivament el resultat en els dobles (4-3). Adrià Soriano, Georgii Kravchenko, Bruno Pujol, Richard Zusman i Mario Vilella han estat els components de l’esquadra sabadellenca.

D’aquesta manera, el Murcia CT accedeix al quadre pel títol mentre el Cercle haurà de defensar la categoria a partir d’aquest divendres. S’haurà d’enfrontar a un dels perdedors dels quarts (per sorteig) en una eliminatòria que en cas de victòria segellaria la permanència a l’elit. En cas de perdre, s’ho jugaria tot en una promoció el dissabte davant el C.T. Girona, segon classificat de la fase d’ascens de Segona categoria i botxí del C.T. Sabadell.