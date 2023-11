David Clapés: “Hem fet aquesta inversió per continuar presents a la ciutat”

L’empresa sabadellenca Grupo BN Facility Services ha celebrat, recentment, cinquanta anys d’activitat a la ciutat, efemèride que ha coincidit amb la inauguració de les ampliacions de l’edifici corporatiu, invertint-hi un milió d’euros. Amb una cartera de 2.000 clients i un volum de negoci de 45 milions (un 10% generada a la ciutat), la companyia vol arribar als 3.000 treballadors i créixer l’activitat econòmica un 45%, d’aquí a cinc anys, l’any 2028.

Quin ha estat el secret per arribar (i superar) al mig segle de vida? Hem passat per diverses etapes, la primera de les quals, convèncer a les empreses dels avantatges d’externalitzar un servei, que dècades enrere era pràcticament tot internalitzat. A partir del servei, a l’adquisició diverses societats que ens han permès a guanyar presència arreu del territori, a la proximitat i a ser una empresa flexible, hem pogut desbancar a grans empreses competidores. Hem constatat que a monstres els hi costa més dominar el servei a les seves zones, fruit de la seva estructura a cada zona. La nostra grandària ens permet tenir el servei controlat, estant a sobre, donant un servei global i amb una dosi d’afecte molt superior als competidors.

S’havia estudiat l’opció de buscar un edifici corporatiu adaptat a les necessitats, en lloc d’ampliar les actuals instal·lacions? Nosaltres sempre ens hem sentit molt còmodes aquí, som gent nascuda aquí i en cap moment ens hem plantejat marxar, tot i les dificultats de les obres, feta sempre des del carrer, perquè mai hem deixat de treballar-hi. Aquesta ampliació és una aposta de futur i un compromís amb el món empresarial i amb Sabadell. Hem fet aquesta inversió d’un milió d’euros per continuar presents a la ciutat.

Sobre la taula, en un futur a mitjà termini, hi ha la intenció d’exportar l’activitat lluny del territori nacional? Encara tenim potencialitat per continuar creixent en l’àmbit nacional, i estem molt actius en expandir-nos en el territori. El mercat ens ofereix bones oportunitats i bons contractes.

Per continuar aquest creixement, quins són els reptes que haurà d’afrontar? En l’àmbit intern, treballar molt fort en la digitalització, tant en la part operativa de control d’operacions com els processos interns. Anualment invertim constantment en la millora de l’ERP, eina de control per controlar variables, clients i els serveis. I en l’àmbit extern, tenir estructures de control molt potent, amb gerents i responsables intermedis per deixar res a l’aire, per a quan prestes un servei a 500 i 1.000 quilòmetres de distància.

L’arribada de les noves tecnologies demana més especialització, com afecta en el seu sector? No ens ha afectat massa. Avança, és clar, però la maquinària l’ha de portar algú. Amb màquines, la feina pot ser més productiva, per tant, que el client pagui menys pel mateix servei. Ara com ara, per exemple, els robots autònoms es poden aplicar en determinades superfícies molt grans, però la majoria dels clients no tenen superfícies de 10.000 m2. Substitueix una petita part dels serveis que podem realitzar en un centre comercial.

I la pandèmia? Un comentari general podria ser: Ah, deuríeu fer l’agost! Però la realitat és que el % de facturació que va significar netejar més va ser molt porc. Va ser una època desesperant, on el 50% de la plantilla estava a casa perquè el 50% dels clients van tancar i es va haver de gestionar un ERTO de 1.000 persones en una setmana. Afortunadament, al cap de tres mesos ja van recol·locar pràcticament la totalitat de les persones.

Des del 2000, la indústria ha passat de representar un 26,9% del VAB total a un 20,3%, l’any 2021. Preocupa aquesta desindustrialització? No estic massa preocupat per aquest tema. Treballem molt pel món industrial i estem molt actius, excepte alguna indústria que estigui patint una mica. Aquest 2023 hem tingut un índex de morositat dels més baixos de la història, i diràs, per què? Penso que la crisi financera i la Covid han fet una neteja d’empreses que estaven mig coixes, i les empreses que han sobreviscut, en general, treballen i funcionen.