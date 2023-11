Què fa Eugenio a la cafeteria de l’Urpí?

Enmig de la projecció de la pel·lícula Saben Aquell, la sala 4 del cinema Imperial murmura il·lusionada. És un moment de complicitat entre els espectadors, que han reconegut en una de les escenes l’Eugenio prenent alguna cosa a l’interior d’una institució de Sabadell, la cafeteria-restaurant de l’Hotel Urpí. Aquests bancs adornats amb formes ondulades de metall són inconfusibles.

No va haver-hi la mateixa reacció, però en el film que David Trueba ha fet sobre l’humorista, representat per un fantàstic David Verdaguer, també hi apareix l’església de la Creu Alta. Potser perquè el públic de la sala era més de bar que de missa i no va reconèixer l’escenari, on Eugenio encaixa sense immutar-se un acudit del capellà fent-se el graciós.

– Saps com es diu sogra en rus? Storrvo.

I hi ha un tercer espai sabadellenc a Saben Aquell, que, per cert, també compta amb una fantàstica Carolina Yuste fent de Conchita, la dona de l’Eugenio. Precisament, apareix amb ella a l’escena de què us parlem. Són a l’escenari del Teatre Sant Vicenç, davant del teló vermell, cantant una nadala com a Els dos, el grup que van tenir plegats abans que ell pugés al carro de la fama com a humorista.

Les escenes es van gravar a principis de juny sota una bona discreció, que deixa pas a la sorpresa i a la complicitat a les sales de cinema de la ciutat.

Rècord de gravacions

No és gens estrany veure cartells enganxats a fanals o tanques grogues que informen de la previsió d’un rodatge audiovisual en un carrer de Sabadell. És la cinquena ciutat de Catalunya que en va acollir més l’any 2022, un total de 61, comptant pel·lícules, documentals, sèries o anuncis. Això vol dir que, sigui a l’espai públic o privat, la ciutat n’ha acollit, com a mínim, un per setmana.

És un rècord per a la ciutat. Des de 2015, se’n rodaven entre 25 i 45 per any –sense comptar l’any Covid, que en van ser 8–. Fira Sabadell és un emplaçament habitual per anuncis, mentre que per exemple la Faràndula s’ha prestat a algunes coproduccions recents de TV3 com Bojos per Molière o el programa de teatre La Puntual. Després hi ha cases o pisos particulars. Darrerament, un habitatge del carrer de la Salut va albergar la filmació d’una escena de la pel·lícula La Furia, òpera prima de Gemma Blasco. En el cinema veurem una festa de Cap d’Any amb protagonistes com Ángela Cervantes o Àlex Monner.

Ara bé, Sabadell encara està molt lluny de Terrassa, que va acollir 126 rodatges l’any passat i només va ser superada per l’inabastable Barcelona, que en va atraure 2.773. També hi ha per davant el Prat (101) i Tarragona (84).