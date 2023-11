Marc Balaguer: “Cal perdonar-se a un mateix per poder ser feliç”

Marc Balaguer (Sabadell, 1995) torna a la classe d’educació física per enfrontar-se al plinton, aquell caixó que a mesura que t’hi acostaves es feia més gran i que calia saltar amb un bon bot, convertint les mans en molles per impulsar-s’hi.

Hi planta cara al monòleg Jump, el primer projecte teatral que Balaguer ha creat des de zero i que, a més, protagonitza sota la direcció de Jaume Viñas. Es representarà dissabte a l’Estruch, amb les entrades esgotades des de fa dies. El plinton representa una metàfora. Balaguer l’utilitza per reflexionar sobre els obstacles que cal superar a la vida, les nates que et fots, les mirades cruels dels altres, els traumes i la fama.

“Us convido a empatitzar amb els èxits i els fracassos”, comenta l’actor sabadellenc. “L’espai és un gimnàs on has de provar, provar i provar per superar l’obstacle. I, ei, no passa res per fotre’t una hòstia”.

Balaguer traça la reflexió parlant d’ell mateix, a través de l’autoficció i l’autocrítica, amb alguns capítols reconeixibles de la seva vida. Hi ha, segons avança, “pinzellades de la fama” de Polseres Vermelles, la sèrie de TV3 que el va convertir en un ídol adolescent l’any 2011.

A sobre l’escenari evocarà també “abusos de poder a les classes d’interpretació” o, per exemple, la separació dels pares. Una altra experiència personal que apareixerà serà un accident que li va “trencar la boca”.

“Jump parla de perdonar-se a un mateix. Cal fer-ho per estar bé. Quan una cosa ja està feta, ja està, intenta ser feliç”, diu Balaguer.

La creació de l’obra, assenyala, ha suposat un altre procés com els de Jump, que podria incloure. En aquest cas, sobre l’èxit. “He construït un equip superbonic que confia en mi i que treballa molt bé”, apunta. Signa el text de l’espectacle amb Jaume Viñas. “Va escriure coses amb les quals vaig connectar”, descriu.

Estrenarà l’obra a la Creu Alta, davant d’amics, família i coneguts. Al barri on va fer grans passes per aprendre a interpretar, ja que és de l’escola del Teatre Sant Vicenç. És bonic, però admet que també suposa “autoimposar-se pressió”.

Aquest salt al buit que és Jump! botarà fins a Barcelona a partir del 15 de febrer. Estarà a la sala Àtic22 del Teatre Tantarantana fins al 3 de març. Després, la seva intenció és fer gira per altres espais durant la primavera.

Festival Rbls

L’obra forma part del RBLS Festival Teatre Joves, que vol ser una festa amb diferents seus que treballa per acostar les arts escèniques a joves i adolescents “perquè descobreixin espectacles diferents i innovadors”. Aquesta edició se celebra a Barcelona, Manresa i Sabadell.