El juvenil ‘A’ del CE Sabadell es deixa dos punts davant l’EF Gavà

El juvenil ‘A’ del CE Sabadell s’ha deixat dos punts en la visita de l’EF Gavà a Olímpia (2-2). Els d’Albert Milà han desaprofitat un marge de dos gols aconseguit en un primer temps on han estat molt superiors. I és que des de l’inici els arlequinats han sortit a mossegar. Alya Camara ha estat el gran protagonista dels primers minuts amb un gol anul·lat per fora de joc i, pocs instants després, el primer de la tarda. Ha continuat l’embranzida del juvenil amb un domini aclaparador durant tot el primer temps.

Izan Rosena ha fregat el segon després d’una deixada d’esperó d’Alya que la defensa ha tret sota pals i, posteriorment, ha vist com el porter evitava el segon en un mà a mà. Res ha pogut fer, però, en l’enèsim intent del sabadellenc. En una jugada d’estratègia sacada ràpidament, Rosena ha duplicat l’avantatge amb xut creuat abans del descans. Fins aleshores un partit plàcid on el marcador es quedava molt curt per les sensacions i superioritat arlequinada.

Reacció visitant

I és que ja se sap que qui perdona ho paga i amb alguns minuts de bon joc i caràcter, el Gavà ha aconseguit girar la truita. Matias Hofmann amb una gran vaselina ha retallat i pocs instants més tard Marc De Pedro ha igualat amb una rematada des de la frontal que ha tocat en un defensa abans d’entrar. Ha reaccionat el conjunt d’Albert Milà que s’ha pogut tornar a avançar ràpidament. Mario Jaspe ha tingut el tercer en un u contra u que el porter gavanenc ha solucionat. El mateix Jaspe ha fregat de nou el gol amb una rematada de cap a la sortida d’un servei de cantonada.

La més clara, no obstant això, ha estat per a Aaron López que després d’una bona internada dins l’àrea ha errat la seva rematada davant el porter. Ho ha intentat amb tot l’equip arlequinat, però no ha pogut retornar l’avantatge. Un resultat que no fa justícia al gran partit del Sabadell, però que els permet sumar una setmana més i ja en són quatre de consecutives. Els arlequinats continuaran fora del descens i la setmana vinent rebran al Barça a Olímpia. Plat fort.