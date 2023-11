El Cercle Sabadellès 1856 consuma el descens de categoria a Múrcia

No ha pogut ser. El Cercle Sabadellès 1856 ha consumat el descens a la Segona Categoria del tennis estatal després de perdre davant el C.T. Montemar alacantí (1-4) en el duel decisiu per la permanència disputat a les instal·lacions del Murcia Club de Tenis 1919.

Ha estat un desenllaç cruel per l’equip sabadellenc, que afrontava el Campionat d’Espanya absolut per equips amb l’esperança de mantenir la plaça a l’elit que va assolir l’any passat per la renúncia del C.T. Barcino després de patir el descens el 2021.

De fet, va fregar l’objectiu en el compromís inicial dels quarts de final davant l’amfitrió. El conjunt capitanejat per l’Òscar Hernández va situar-se amb avantatge després dels primers tres duels individuals (2-1), però l’equip murcià va acabar capgirant l’eliminatòria en els dobles (4-3). Això va abocar els sabadellencs a la lluita per la salvació.

Va fallar en la primera oportunitat contra el C.T. Chamartín madrileny (1-4) i aquest dissabte, davant el Montemar, aspirava a evitar el descens directe i jugar-se la permanència en una promoció amb el C.T. Girona de rival. L’eliminatòria ha estat més igualada del que indica el marcador final. De fet, tres duels individuals s’han decidit en el tercer set i el Cercle ha competit en tot moment, però no ha estat suficient per evitar el tràngol del descens. Tocarà treballar pel retorn la pròxima temporada.