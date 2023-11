FOTOS | L’Esbart Dansaire celebra els seus 46 anys

L’Esbart Dansaire ha celebrat aquest diumenge el seu 46è aniversari. Pel gran dia, l’entitat ha preparat una matinal de balls i un posterior dinar popular. Els primers han començat a la plaça del Doctor Robert al voltant de les 12 h. Una cita de lluïment en què les seccions de l’Esbart han mostrat tot el seu talent. D’aquesta manera el públic ha pogut observar a la colla Infantil, Juvenil, Cos de Dansa i els Cavallets. Pel que fa al segon, aquest s’ha celebrat a la seu de l’entitat on s’han bufat les espelmes.

Un futur “amb optimisme”

“Per nosaltres el més important és continuar sumant anys”, ha expressat la presidenta de l’Esbart, Lydia Orobitg. I per ajudar a fer-ho res millor que les noves generacions, uns petits que pugen fort: “Enguany tenim nous dansaires infantils, fet que ens permet encarar el futur amb optimisme”. Pel que fa a les novetats, l’any passat van presentar els Cavallets, iniciativa de la qual estan molt satisfets: ” Ens fan molta il·lusió portar-los, als infants els agrada molt i és una bona manera d’atreure’ls a l’entitat”. Per acabar de fer balanç Orobitg s’ha mostrat encantada de la relació que s’ha establert amb la ciutat: “Existim des del 77 participant en moltíssimes activitats i per nosaltres el caliu de la gent és fonamental”.

Fotos David Chao