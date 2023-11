Les obres de la piscina de Ca n’Oriac costaran més de mig milió d’euros

La piscina de Ca n’Oriac se sotmetrà a un període d’obres en els pròxims mesos per renovar les seves platges, l’espai que hi ha entre l’aigua i la gespa. Els treballs s’han adjudicat en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns i s’invertiran poc més de 521.000 euros.

Es preveu que les obres es facin abans de l’estiu, per poder arribar a la pròxima temporada de piscines amb l’equipament a punt. Els treballs inclouran la renovació de la canal desbordant i la impermeabilització de les platges, com també la reparació de la piscina petita per a infants del complex.

Aquesta intervenció se sumarà a la que ja es va fer l’any passat i que va consistir a reparar el col·lector de la xarxa de clavegueram. Les obres van tenir un cost de 800.000 euros.