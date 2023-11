Roger Vilaret, nou president d’ERC Sabadell

Roger Vilaret i Garcia és el nou president d’Esquerra Republicana Sabadell. L’assemblea local del partit l’en ha elegit amb un suport del 88% en la reunió celebrada per renovar l’executiva local, principal òrgan de govern d’ERC a la ciutat. Vilaret hi relleva Santi Valls i Molina, regidor i actual secretari nacional de Mobilització i Coordinació d’Esquerra, que n’ha presidit la secció local des del 2017.

Roger Vilaret i Garcia (l’Hospitalet de Llobregat, 1978) es defineix com un apassionat de la política. La seva militància política comença al casal Tio Canya de Mollet del Vallès quan tenia 20 anys. Pocs anys després, va entrar a militar a Esquerra Republicana. És soci d’Òmnium Cultural, de Creu Roja, de Greenpeace i d’Oxfam Intermón. “Els meus principals valors a la vida són la llibertat i el compromís”, diu.

Vilaret és enginyer tècnic informàtic. La seva carrera professional va començar com a desenvolupador de programari al Circuit de Catalunya, tasca que va continuar desenvolupant a la Mútua General de Catalunya i a l’empresa sabadellenca Denario. Fa vuit anys que treballa a la Barcelona School of Economics (BSE), on ha estat responsable de l’àrea de Programari durant sis anys i ara en fa dos que n’és de la de Sistemes i Seguretat Informàtica.

“L’objectiu d’ERC Sabadell és construir i liderar una majoria alternativa a Sabadell. Una majoria que es cregui de debò que el català és la llengua de cohesió del país, que es prengui seriosament al canvi climàtic i que treballi activament per la igualtat social i d’oportunitats per a tothom”, ha afirmat.