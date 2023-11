El sabadellenc Òscar Garcia Junyent entrenarà a Bèlgica

El tècnic sabadellenc Òscar Garcia Junyent afronta una nova aventura a les banquetes. Ha signat per l l’Oud-Heverlee Leuven fins al 30 de juny del 2026. El conjunt belga, ara mateix el 13e classificat a l’anomenada Jupiler Pro League, ha apostat per la seva experiència internacional després que l’entrenador interí Eddy Vanhemel encaixés una dolorosa derrota en el darrer partit de lliga al camp de l’Anderletch per 5-1.

Serà, per tant, el retorn de Garcia Junyent a les banquetes un any després de ser destituït a l’Stade de Reims enmig d’una situació personal molt delicada per la posterior mort de la seva filla gran. Bèlgica es converteix en el setè país en el qual haurà entrenat durant la seva trajectòria professional.

El creualtenc té una àmplia experiència en el futbol internacional: Maccabi (en dues etapes), Brighton i Watford a Anglaterra, Saint Etienne a França i Olimpiakos a Grècia. També havia estat l’entrenador del juvenil A del FC Barcelona en categories inferiors i ajudant de Johan Cruyff a la Selecció Catalana. Com a jugador va militar en el FC Barcelona, Albacete, València, Espanyol i Lleida. En la lliga espanyola va dirigir el Celta de Vigo.