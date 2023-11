Pablo Monroy es perdrà el que queda de temporada

El Centre d’Esports Sabadell ha comunicat que el lateral, Pablo Monroy, pateix “un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret“. El futbolista es va retirar al minut 15 de joc en el partit del diumenge davant la Real Sociedad ‘B’ entre llàgrimes i després de les proves mèdiques s’han confirmat els pitjors presagis i el castellonenc es perdrà la resta de la temporada.

Monroy, que va arribar a l’estiu procedent de la SD Logroñés, estava sent fins ara un dels jugadors més utilitzats primer per Miki Lladó i ara per Gerard Bofill amb nou titularitats entre lliga i Copa Federación. Un obstacle més per a un Centre d’Esports que continua sumant contratemps. Amb aquesta lesió, Pablo Monroy s’uneix a Javi Gómez com a baixes de llarga durada. Tampoc estarà aquest dissabte a l’estadi Johan Cruyff, Carlos Beitia que pateix una petita lesió muscular i també va haver de ser substituït el passat diumenge.