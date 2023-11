Quina és la renda de les famílies sabadellenques?

La renda neta mitjana per sabadellenc ha crescut més d’un 8%, segons les darreres dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística, coincidint amb les dades publicades a començament del mes passat per l’Agència Tributària, a partir de les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del mateix any. Així doncs, a Sabadell, la renda neta mitjana ha passat dels 13.046 euros als 14.027 €, molt lluny de Matadepera (24.091 €) i Sant Cugat (21.888 euros), que tornen a ser dos dels tres municipis catalans amb una renda mitjana anual per habitant més alta.

Però la renda neta mitjana té moltes realitats a Sabadell, en funció del barri on viuen els sabadellencs: per exemple, entre el districte 1 (Centre, Hostafrancs, Covadonga, Sol i Padrís, nostra llarg i eixample) i el districte 7 (torre-romeu, el Poblenou, raval d’Amàlia, la serra de sant Iscle i Can Roqueta), la renda és prop d’un 75% més elevada al districte 1, amb una diferència mitjana de 7.686 euros. Aquesta situació socioeconòmica es quadruplica pràcticament, si ens cenyim a la secció 01002, on la renda mitjana per persona és de 23.256,46 €, mentre que la secció 02014 és de 6.785,15 €. En els cinc districtes restants (2,3,4,5 i 6) la diferència entre ells és d’escassos 3.592 euros anuals.

D’altra banda, i pel que fa a la renda neta mitjana per habitatge, aquesta ha augmentat en el període comprès entre el 2018 i el 2021, un creixement a menys bon ritme que la renda neta mitjana per persona, passant del 33.876 als 36.041 (+6,4%). En canvi, si comparem districtes, la diferència encara és més rellevant, per exemple, entre el districte 1 i el 7, on la renda neta mitjana per habitatge és un 59% més elevada (+16.748 €) que la d’un sabadellenc de Torre-romeu. En els districtes 2, 4 i 5, la diferència és mínima, amb rendes de 400 euros anuals de diferència, entre, per exemple, un sabadellenc resident a La Creu Alta i un del barri de Gràcia.