Dues medalles de la Joventut Atlètica Sabadell en el Campionat d’Europa Màster a Pescara

Una representació de la Joventut Atlètica Sabadell va participar, a la ciutat italiana de Pescara, de la costa de l’Adriàtic, en el 22è Campionat d’Europa Màster. També cal afegir la presència del sabadellenc i expresident de l’entitat, Josep Mª Antentas exercint les funcions de speaker durant els dotze dies que va durar l’esdeveniment.

La competició es va desenvolupar a l’Estadi principal de Pescara, el “Stadio Adriatico“, escenari també dels Jocs del Mediterrani (2009). Inaugurat en l’any 1955, va acollir tres partits de futbol dels Jocs Olímpics de Roma ‘60. Es va remodelar el 2009 per acollir els XVI Jocs del Mediterrani. L’aforament és d’unes 24 mil persones.

La cerimònia d’inauguració, en lloc de fer-se a l’Estadi, es va celebrar en una cèntrica plaça de la localitat (“Piazza della Rinascita“), com un acostament de l’esdeveniment al ciutadà. Per la plaça, van desfilar els representants dels 39 països participants. L’acte fou presidit per l’actual president de la Federació italiana d’atletisme, Stefano Mei, campió d’Europa dels 10.000 (i sots campió dels 5.000) en 1986 (Stuttgart). Giovanni De Benedictis (bronze olímpic a Barcelona ‘92 en els 20 km marxa), natural de Pescara, fou l’encarregat de llegir el jurament dels esportistes.

La participació fou força nombrosa: 4.600 atletes (pertanyents a 39 països), dels quals 400 eren espanyols. Gairebé quadruplicant la xifra de la primera edició: Viareggio (Itàlia). En aquesta edició inaugural, en 1978, hi van participar 1.193 atletes (pertanyents a 18 països). En la classificació final del medaller, Espanya fou 4a (180 medalles) per davant de França (156). Com era de preveure, Itàlia és qui va obtenir més metalls (393), superant a la Gran Bretanya (280) i Alemanya (240). Per cert, dues d’aquestes medalles amb protagonisme del club, perquè Maranges (categoria M-65) va guanyar l’or en perxa i Rof el bronze en el 4×100.

Un bon balanç

La millor actuació dels representants de la J.A. Sabadell correspon a Salvador Maranges (M-65), campió en salt de perxa igualant el seu propi rècord d’Espanya de la categoria amb una marca de 3,50 metres. Ricard Rof (M60), com a component de la selecció espanyola M-60 del relleu 4×100, va assolir el tercer lloc i a la vegada, establint el rècord nacional de la categoria amb una marca de 51 “74. El mateix Rof va participar també en els 100 metres (32è) i en el decatló (15è). En aquesta última prova va completar el seu (40a) decatló. Bona fita: en la història de l’atletisme Sabadell, cap atleta ha disputat tants decatlons com ell.

Dels altres tres atletes del club, dos van obtenir posició de finalista: Montse Paños (W-55) i Miguel Ángel Balagué (M-50). Paños en ser 6a en el pentatló de llançaments i 8a en martell i martell pesat. I Balagué va acabar 7è en els 1.500 metres llisos. També va ser el 13è en els 800 metres. Finalment, Pili Camarasa (W-60) va completar l’actuació sabadellenca amb la seva participació en martell (21a) i martell pesat (19a). Un bon balanç.