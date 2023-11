Set detinguts per robatoris i agressions en una zona d’oci de Terrassa

Els Mossos han detingut set persones per robatoris amb violència en una zona lúdica del centre de Terrassa. Els assaltants actuaven en grups d’unes 15 o 20 persones i atacaven generalment persones joves i de forma molt violenta. La seva manera d’actuar consistia a iniciar per part d’un petit grup, normalment de noies, una discussió amb un o dos joves que sortien d’algun local d’oci a altes hores de la matinada. El grup assaltant començava una baralla i de seguida apareixia un segon grup més nombrós que envoltava les víctimes, les agredia i finalment els robava els telèfons mòbils i les bosses. Entre els detinguts hi ha diversos menors d’edat i haurien actuat des del passat mes de setembre fins a finals d’octubre.

Les agressions i els robatoris els cometien a cara descoberta i amb gran violència. Un cop envoltaven les víctimes, les llançaven a terra a cops de puny o empentes. Per evitar que s’aixequessin, no deixaven de donar-los cops de peu en grup al cap i a la resta del cos. Algunes vegades havien utilitzat ampolles de vidre trencades.

A hores d’ara el fenomen s’està estudiant delinqüencialment perquè en l’entramat, com a autores, hi participaven dones que no tenien cap historial delictiu. Molts dels detinguts estan implicats en diversos robatoris i agressions a la mateixa zona. No es descarten més detencions els propers dies.