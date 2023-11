Una canonada d’aigua ha rebentat aquest migdia a Sabadell. Els fets han ocorregut a la Gran Via, concretament a la cantonada del carrer Lacy amb Marquès de Comillas. Els bombers i la companyia d’aigües s’hi han desplaçat ràpidament per valorar la situació i han informat que es tracta d’una avaria superficial. De moment, no hi ha cap afectació important i es preveu que tot estigui reparat cap a les 18 h.